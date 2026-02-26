Babnet   Latest update 23:28 Tunis

رمضان 2026: برمجة 105 أنشطة ثقافية في 40 فضاء بولاية بن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0ab2d2e7394.02136560_epjnglfqohmik.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 23:20
      
تحتفي ولاية بن عروس بليالي شهر رمضان من 21 فيفري إلى 17 مارس 2026، من خلال برنامج ثقافي متنوع أعدّته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وشمل مختلف المعتمديات.

ويتضمن البرنامج 12 تظاهرة كبرى تحتضن في مجملها 105 أنشطة ثقافية، من بينها 42 عرضا موسيقيا تتوزع على 15 عرضا صوفيا، إلى جانب 6 عروض مسرحية و5 عروض سينمائية و9 محاضرات ومسامرات فكرية، فضلا عن 6 معارض فنية وعروض تنشيط الشوارع والساحات وحفلات تضامنية بالشراكة مع المجتمع المدني، إضافة إلى ورشات ومسابقات موجهة لمختلف الفئات العمرية.


وتقام هذه الفعاليات في نحو 40 فضاء ثقافيا وتربويا وشبابيا، من بينها 7 دور ثقافة و6 مكتبات عمومية ورواق فنون و5 قاعات بلدية و4 مؤسسات جامعية ومؤسسة تكوين مهني ومعلم تاريخي، إلى جانب عدد من المقاهي الثقافية والفضاءات المفتوحة للعموم.


أبرز المحطات

من أبرز محطات البرنامج تظاهرة “ليالي رمضان الزهراء – رمضان في زهرتنا” التي تنتظم من 21 فيفري إلى 16 مارس بقاعة بلدية الزهراء وعدة فضاءات أخرى بالمدينة. كما تنتظم تظاهرة “قناديل رمضان” من 3 إلى 15 مارس بدار الثقافة النموذجية ببن عروس والمبيت الجامعي للفتيات.

وتحتضن دار الثقافة بحمام الشط تظاهرة “فوانيس رمضان” أيام 28 فيفري و4 و6 مارس، فيما تنتظم “ليالي رمضان المروج” من 3 إلى 17 مارس بقاعة بلدية المروج. كما تقام بدار الثقافة بمرناق تظاهرة “ليالي رمضان” تحت شعار “روحانيات رمضانية” أيام 6 و7 و8 مارس، بالتوازي مع “ليالي الإبداع الرمضاني” بالخليدية خلال الفترة ذاتها.

وتنتظم بمدينة مقرين تظاهرة “نسمات مقرين الرمضانية” من 6 إلى 12 مارس بالمركز الثقافي بمقرين والمركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين شاكر، فيما يحتضن المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف تظاهرة “سهريات سيدنا رمضان” من 7 إلى 14 مارس.

كما تتواصل السهرات مع “ليالي المحمدية الرمضانية” من 7 إلى 15 مارس بكل من دار الثقافة المحمدية وقبة الباي، و“ليالي رمضان ببومهل البساتين” أيام 11 و12 و13 مارس بقاعة بلدية بومهل، وصولا إلى “ليالي رمضان برادس” أيام 13 و14 و15 مارس بقاعة الأفراح البلدية برادس.

أنشطة جامعية ومهنية

وفي إطار الانفتاح على الفضاء الجامعي، تنتظم “فوانيس رمضانية جامعية” يوم 24 فيفري بالحي الجامعي ببرج السدرية، ويومي 24 فيفري و3 مارس بالمبيت الجامعي للفتيات ببن عروس، إضافة إلى عرض يوم 4 مارس بالحي الجامعي للفتيات بالمروج 3 لفائدة طلبة المركب الجامعي بالمروج، وعرض يوم 13 مارس بالمبيت الجامعي للفتيات خير الدين باشا بحمام الشط.

كما ينتظم عرض يوم 4 مارس بوحدة المطعم والمبيت للتكوين المهني ببن عروس، في إطار إدماج مختلف المؤسسات التربوية والجامعية والمهنية ضمن البرمجة الرمضانية الجهوية.
