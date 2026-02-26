رمضان 2026: برمجة 105 أنشطة ثقافية في 40 فضاء بولاية بن عروس

أبرز المحطات



أنشطة جامعية ومهنية



تحتفي ولاية بن عروس بليالي شهر رمضان من 21 فيفري إلى 17 مارس 2026، من خلال برنامج ثقافي متنوع أعدّته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وشمل مختلف المعتمديات.ويتضمن البرنامج 12 تظاهرة كبرى تحتضن في مجملها 105 أنشطة ثقافية، من بينها 42 عرضا موسيقيا تتوزع على 15 عرضا صوفيا، إلى جانب 6 عروض مسرحية و5 عروض سينمائية و9 محاضرات ومسامرات فكرية، فضلا عن 6 معارض فنية وعروض تنشيط الشوارع والساحات وحفلات تضامنية بالشراكة مع المجتمع المدني، إضافة إلى ورشات ومسابقات موجهة لمختلف الفئات العمرية.وتقام هذه الفعاليات في نحو 40 فضاء ثقافيا وتربويا وشبابيا، من بينها 7 دور ثقافة و6 مكتبات عمومية ورواق فنون و5 قاعات بلدية و4 مؤسسات جامعية ومؤسسة تكوين مهني ومعلم تاريخي، إلى جانب عدد من المقاهي الثقافية والفضاءات المفتوحة للعموم.من أبرز محطات البرنامج تظاهرةالتي تنتظم من 21 فيفري إلى 16 مارس بقاعة بلدية الزهراء وعدة فضاءات أخرى بالمدينة. كما تنتظم تظاهرةمن 3 إلى 15 مارس بدار الثقافة النموذجية ببن عروس والمبيت الجامعي للفتيات.وتحتضن دار الثقافة بحمام الشط تظاهرةأيام 28 فيفري و4 و6 مارس، فيما تنتظممن 3 إلى 17 مارس بقاعة بلدية المروج. كما تقام بدار الثقافة بمرناق تظاهرةتحت شعار “روحانيات رمضانية” أيام 6 و7 و8 مارس، بالتوازي معبالخليدية خلال الفترة ذاتها.وتنتظم بمدينة مقرين تظاهرةمن 6 إلى 12 مارس بالمركز الثقافي بمقرين والمركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين شاكر، فيما يحتضن المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف تظاهرةمن 7 إلى 14 مارس.كما تتواصل السهرات معمن 7 إلى 15 مارس بكل من دار الثقافة المحمدية وقبة الباي، وأيام 11 و12 و13 مارس بقاعة بلدية بومهل، وصولا إلىأيام 13 و14 و15 مارس بقاعة الأفراح البلدية برادس.وفي إطار الانفتاح على الفضاء الجامعي، تنتظميوم 24 فيفري بالحي الجامعي ببرج السدرية، ويومي 24 فيفري و3 مارس بالمبيت الجامعي للفتيات ببن عروس، إضافة إلى عرض يوم 4 مارس بالحي الجامعي للفتيات بالمروج 3 لفائدة طلبة المركب الجامعي بالمروج، وعرض يوم 13 مارس بالمبيت الجامعي للفتيات خير الدين باشا بحمام الشط.كما ينتظم عرض يوم 4 مارس بوحدة المطعم والمبيت للتكوين المهني ببن عروس، في إطار إدماج مختلف المؤسسات التربوية والجامعية والمهنية ضمن البرمجة الرمضانية الجهوية.