تمور واحات الجنوب تزيّن ساحة المنزه السادس ضمن نقطة بيع من المنتج للمستهلك

يشهد فضاء ساحة المنزه السادس بمعتمدية أريانة المدينة حركية تجارية متميّزة، ساهمت فيها نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك مخصّصة للتمور، وتجمع 24 منتجا قدموا من ولايتي قبلي وتوزر، وذلك بمبادرة من المجمع المهني المشترك للتمور وبالتعاون مع بلدية أريانة، وفي إطار دعم القدرة الشرائية للمواطن وتثمين المنتوج الوطني.وتحت شعار "الخير والجودة بأفضل الأسعار"، تُعرض في هذه النقطة تشكيلة متنوّعة من التمور ذات الجودة العالية، بأسعار تفاضلية تتراوح بين 3 دنانير و 12 دينار للكلغ الواحد، بالإضافة إلى منتوجات أخرى مستخرجة من التمر كسكر التمر و رُبّ التمر، والتي تلبّي تطلعات المواطن التونسي خلال شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك هذه الثمار.وفي السياق ذاته، أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، سامي البجاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تقرر تمديد فتح هذه النقطة إلى غاية يوم الأحد القادم 29 فيفري 2026، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من التزود بحاجياتهم من التمور.من جانبهم، عبّر العديد من مرتادي هذه النقطة، في تصريحات متطابقة لصحفيّة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استحسانهم لهذه المبادرة، سيما وأنّ المعادلة بين الجودة والسعر تعتبر " جيدة " مقارنة بما يُعرض في مساحات أخرى.وأكّد عدد من الفلاحين العارضين بنقطة البيع، لوكالة "وات"، أن "النقاط من المنتج للمستهلك تعدّ أفضل وسيلة لتثمين تعب الفلاح التونسي من جهة، وحماية قفة المستهلك من المضاربة من جهة أخرى"يذكر أنّ تونس تصدّر أكثر من 30 بالمائة من إنتاجها السنوي إلى الأسواق العالمية، وفقا لمعطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.