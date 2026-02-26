جلسة عمل بولاية تونس حول إسناد رخص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية

وقد تم خلال الجلسة، وفق بلاغ لولاية تونس نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، النظر في الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات الأساسية المعتمدة في الغرض ودراستها.وأكد الوالي على ضرورة توحيد الإجراءات وفق التراتيب الجاري بها العمل بين جميع البلديات مرجع النظر الترابي والعمل بمقتضيات المكتوب الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 29 جانفي 2026 حول تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة إستثنائية.وحضر هذه الجلسة المعتمدة الأولى للولاية والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات مرجع نظر ولاية تونس ورئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية، إضافة إلى المكلفة بالملف بالولاية وممثلين عن البلديات مرجع نظر الولاية.