Babnet   Latest update 19:17 Tunis

جلسة عمل بولاية تونس حول إسناد رخص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 19:17 قراءة: 0 د, 37 ث
      
انعقدت صباح اليوم الخميس بمقر ولاية تونس جلسة عمل خصصت للنظر في شروط إسناد رخص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية أشرف عليها الوالي عماد بوخريص.

وقد تم خلال الجلسة، وفق بلاغ لولاية تونس نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، النظر في الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات الأساسية المعتمدة في الغرض ودراستها.


وأكد الوالي على ضرورة توحيد الإجراءات وفق التراتيب الجاري بها العمل بين جميع البلديات مرجع النظر الترابي والعمل بمقتضيات المكتوب الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 29 جانفي 2026 حول تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة إستثنائية.


وحضر هذه الجلسة المعتمدة الأولى للولاية والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات مرجع نظر ولاية تونس ورئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية، إضافة إلى المكلفة بالملف بالولاية وممثلين عن البلديات مرجع نظر الولاية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324335

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet23°
17° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
22°-11
23°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>