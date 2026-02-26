كرة اليد: دورة رباعية لحسم لقب بطولة النخبة للكبريات يومي 14 و16 ماي
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الخميس، عن تنظيم المرحلة النهائية لبطولة النخبة للكبريات في شكل دورة رباعية، وذلك خلال شهر ماي المقبل بقاعة محمد مزالي بالمنستير.
وأوضحت الجامعة أن مباريات الدور نصف النهائي ستقام يوم 14 ماي، على أن تُجرى المباراة الترتيبية والدور النهائي يوم 16 ماي.
منح مالية للفرق المتوجةأفاد البلاغ أن الفريق المتوّج باللقب سيحصل على منحة مالية قدرها 10 آلاف دينار، في حين ينال الوصيف 7 آلاف دينار. أما صاحب المركز الثالث فسيظفر بـ5 آلاف دينار، مقابل 3 آلاف دينار لصاحب المركز الرابع.
قرار بالتشاور مع الأنديةويأتي اعتماد نظام الدورة الرباعية بعد التشاور مع أندية النخبة المترشحة لمرحلة التتويج وموافقتها، إضافة إلى حرص المكتب الجامعي على توفير أفضل ظروف التنظيم والنقل التلفزي.
وكانت الجامعة قد اعتمدت النظام ذاته خلال الموسم الماضي، بإقامة المرحلة النهائية في شكل دورة رباعية بمدينة الحمامات.
الأندية المتأهلة لمرحلة التتويجتخوض مرحلة التتويج هذا الموسم الأندية التالية:
* النادي الإفريقي
* نادي الرياضة النسائية بالمكنين
* الجمعية النسائية بالساحل
* المنزه الرياضي
* الجمعية النسائية بالمهدية
* الجمعية النسائية بالحمامات
وأوضحت الجامعة أن مباريات الدور نصف النهائي ستقام يوم 14 ماي، على أن تُجرى المباراة الترتيبية والدور النهائي يوم 16 ماي.
منح مالية للفرق المتوجةأفاد البلاغ أن الفريق المتوّج باللقب سيحصل على منحة مالية قدرها 10 آلاف دينار، في حين ينال الوصيف 7 آلاف دينار. أما صاحب المركز الثالث فسيظفر بـ5 آلاف دينار، مقابل 3 آلاف دينار لصاحب المركز الرابع.
قرار بالتشاور مع الأنديةويأتي اعتماد نظام الدورة الرباعية بعد التشاور مع أندية النخبة المترشحة لمرحلة التتويج وموافقتها، إضافة إلى حرص المكتب الجامعي على توفير أفضل ظروف التنظيم والنقل التلفزي.
وكانت الجامعة قد اعتمدت النظام ذاته خلال الموسم الماضي، بإقامة المرحلة النهائية في شكل دورة رباعية بمدينة الحمامات.
الأندية المتأهلة لمرحلة التتويجتخوض مرحلة التتويج هذا الموسم الأندية التالية:
* النادي الإفريقي
* نادي الرياضة النسائية بالمكنين
* الجمعية النسائية بالساحل
* المنزه الرياضي
* الجمعية النسائية بالمهدية
* الجمعية النسائية بالحمامات
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324336