كرة اليد: دورة رباعية لحسم لقب بطولة النخبة للكبريات يومي 14 و16 ماي

منح مالية للفرق المتوجة



قرار بالتشاور مع الأندية



الأندية المتأهلة لمرحلة التتويج



أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الخميس، عن تنظيمفي شكل دورة رباعية، وذلك خلال شهر ماي المقبل بقاعة محمد مزالي بالمنستير.وأوضحت الجامعة أنستقام يوم 14 ماي، على أن تُجرىيوم 16 ماي.أفاد البلاغ أن الفريق المتوّج باللقب سيحصل على منحة مالية قدرها، في حين ينال الوصيف. أما صاحب المركز الثالث فسيظفر بـ، مقابللصاحب المركز الرابع.ويأتي اعتماد نظام الدورة الرباعية بعد التشاور مع أندية النخبة المترشحة لمرحلة التتويج وموافقتها، إضافة إلى حرص المكتب الجامعي على توفير أفضل ظروف التنظيم والنقل التلفزي.وكانت الجامعة قد اعتمدت النظام ذاته خلال الموسم الماضي، بإقامة المرحلة النهائية في شكل دورة رباعية بمدينة الحمامات.تخوض مرحلة التتويج هذا الموسم الأندية التالية:* النادي الإفريقي* نادي الرياضة النسائية بالمكنين* الجمعية النسائية بالساحل* المنزه الرياضي* الجمعية النسائية بالمهدية* الجمعية النسائية بالحمامات