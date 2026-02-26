تنظيم منتدى اقتصادي تونسي ألماني بمدينة "إيسن" في أكتوبر القادم محور لقاءين للقنصل العام لتونس بدوسلدورف

قدّم القنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف (ألمانيا) مصطفى زيري، لدى لقائه أمس الاربعاء، مع رئيس بلدية مدينة "إيسن" توماس كوفن، مقترحا يتعلق بتنظيم منتدى إقتصادي تونسي ألماني خلال شهر أكتوبر 2026 بمدينة "إيسن"، وذلك في إطار الإحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما أكّد القنصل العام، حرصه على مواصله تنظيم الأسبوع الثقافي التونسي الألماني بإيسن، نظرا لأهميته في تجسيم علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، مثمّنا الدعم الذي قدمته البلدية لتنظيم هذه التظاهرة في شهر نوفمبر 2025، والذي مثّل مناسبة للتعريف بالمخزون الثقافي والحضاري لتونس، وإبراز مقوّمات الوجهة الاستثمارية والسياحية التونسية، وفق بلاغ نشر اليوم الخميس على المنصّة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج.من جهته، ثمّن رئيس بلدية مدينة "إيسن"، نجاح الأسبوع الثقافي التونسي الألماني، مرحبا بمقترح تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بالمدينة، ومؤكدا عزمه على بذل كل المساعي اللازمة لتجسيمه. كما جدّد استعداد مدينة "ايسن" لتنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجانب التونسي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما أدى القنصل العام، زيارة إلى الوكالة الجهوية للاستثمار بمدينة "إيسن"، أين التقى بالمدير العام للوكالة بودو كالفيرام، وذلك في إطار الدبلوماسية الإقتصادية وتعزيز علاقات التعاون مع السلطات المحلية بهذه المدينة الألمانية، وفق بلاغ ثان صادر عن المنصة الإخبارية لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس.وخُصّص اللقاء لبحث سبل التعاون مع الوكالة، لاسيما في مجال التعريف بالحوافز المخصصة للاستثمارات الأجنبية في تونس، حيث تمت دعوة الوكالة الى المشاركة في تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني المزمع عقده بمدينة "إيسن" خلال شهر اكتوبر 2026، والذي حظي بموافقة بلدية المدينة.من جانبه، أكّد المسؤول الألماني، الأهمية التي توليها الوكالة لمثل هذه التظاهرات الاقتصادية، معربا عن استعداده للتعاون مع مصالح البعثة من أجل انجاح تنظيم هذا المنتدى.