وزير التعليم العالي ووزيرة الشؤون الثقافية يشرفان على التظاهرة الرمضانية "فوانيس-ثقافة جامعية" بولاية صفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0769bce86f7.79494859_jokpfiegqlmhn.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 17:35 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد ووزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي يوم الاربعاء 25 فيفري 2025 بولاية صفاقس، على عدد من الأنشطة الثقافية التي تنتظم ضمن الدورة الرابعة لتظاهرة "فوانيس-ثقافة جامعية".

وتتمثل التظاهرة الرمضانية "فوانيس-ثقافة جامعية" الممتدة من 20 فيفري إلى 15 مارس 2026 في برمجة سهرات موسيقية وسينمائية ومسرحية ومعارض ومسامرات أدبية موجّهة لفائدة الطلبة بعدد من الأحياء والمبيتات والمراكز الثقافية الجامعية بمختلف جهات الجمهورية وعروض ثقافية كبرى بالفضاءات الثقافية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية.


وحضر الوزيران بالحيّ الجامعي علي النوري بولاية صفاقس، عرضا موسيقيا بعنوان "فرحة" للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالجهة، يتنزل في إطار خلق حركية ثقافية وأجواء عائلية رمضانية داخل مؤسّسات الخدمات الجامعية، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


وشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الشؤون الثقافية ووالي الجهة، محمد الحجري والوفد المرافق لهم، وجبة الإفطار مع الطلبة بالحيّ الجامعي علي النوري، وتمّ الاستماع لهم بخصوص جودة الأكلة الجامعية والخدمات الجامعية المسداة لفائدتهم خاصة خلال شهر رمضان المعظّم.

كما واكب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له، معرضا للإبداعات الطالبية بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بصفاقس.

وبالمناسبة، استقبل والي صفاقس وسامي الإطارات الجهوية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له بمقرّ الولاية، حيث تمّ التباحث حول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية والأنشطة الثقافية وسبل دعمها وتطويرها على مستوى الجهة.
