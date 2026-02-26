بطولة فرنسا: باريس سان جيرمان يسعى لمواصلة الصدارة أمام لوهافر في الجولة الرابعة و العشرين

يلتقي باريس سان جيرمان مع لو هافر بعد غد السبت في الجولة الرابعة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم.ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 54 نقطة، ويتطلع نحو تعزيز موقعه في قمة الترتيب من أجل التقدم بثبات نحو الاحتفاظ باللقب، في المقابل يحتل لوهافر المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.ويدخل سان جيرمان هذه المواجهة منتشيا بالتأهل لدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا بعد فوزه على موناكو بنتيجة (5 - 4) في ذهاب وإياب الملحق الأوروبي المؤهل لذلك الدور.وفي المقابل يبحث لوهافر عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعد على تقدم الفريق للأمام في جدول الترتيب وتجنب الدخول في صراع النزول.وتنطلق مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البطولة الفرنسية غدا الجمعة بلقاء يجمع لانس صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة مع ستراسبورغ صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة.ويطمع ستراسبورغ في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته بعدما جمع أربع نقاط في الجولتين الماضيتين، بينما يأمل لانس في تجاوز كبوة الخسارة على أرضه أمام موناكو في الجولة الماضية ليفقد صدارة الترتيب، ويتراجع للمركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن باريس سان جيرمان المتصدر.وتتواصل بعد غد السبت مباريات هذه الجولة، حيث يلتقي موناكو ثامن الترتيب برصيد 34 نقطة مع آنجيه صاحب المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، ويلعب رين صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة مع تولوز صاحب المركز العاشر برصيد 31 نقطة.وتستكمل المباريات يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي باريس أف سي مع نيس، وميتز مع بريست، وليل مع نانت، ولوريان مع أوكسير.وتختتم مباريات هذه الجولة بلقاء قمة يجمع ليون صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة مع مارسيليا صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة.