Babnet   Latest update 21:12 Tunis

بطولة فرنسا: باريس سان جيرمان يسعى لمواصلة الصدارة أمام لوهافر في الجولة الرابعة و العشرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/psg2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 20:07 قراءة: 1 د, 17 ث
      
يلتقي باريس سان جيرمان مع لو هافر بعد غد السبت في الجولة الرابعة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم.
ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 54 نقطة، ويتطلع نحو تعزيز موقعه في قمة الترتيب من أجل التقدم بثبات نحو الاحتفاظ باللقب، في المقابل يحتل لوهافر المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.
ويدخل سان جيرمان هذه المواجهة منتشيا بالتأهل لدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا بعد فوزه على موناكو بنتيجة (5 - 4) في ذهاب وإياب الملحق الأوروبي المؤهل لذلك الدور.

وفي المقابل يبحث لوهافر عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعد على تقدم الفريق للأمام في جدول الترتيب وتجنب الدخول في صراع النزول.
وتنطلق مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البطولة الفرنسية غدا الجمعة بلقاء يجمع لانس صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة مع ستراسبورغ صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة.
ويطمع ستراسبورغ في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته بعدما جمع أربع نقاط في الجولتين الماضيتين، بينما يأمل لانس في تجاوز كبوة الخسارة على أرضه أمام موناكو في الجولة الماضية ليفقد صدارة الترتيب، ويتراجع للمركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وتتواصل بعد غد السبت مباريات هذه الجولة، حيث يلتقي موناكو ثامن الترتيب برصيد 34 نقطة مع آنجيه صاحب المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، ويلعب رين صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة مع تولوز صاحب المركز العاشر برصيد 31 نقطة.
وتستكمل المباريات يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي باريس أف سي مع نيس، وميتز مع بريست، وليل مع نانت، ولوريان مع أوكسير.
وتختتم مباريات هذه الجولة بلقاء قمة يجمع ليون صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة مع مارسيليا صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324328

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
23°-11
22°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>