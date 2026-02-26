المنستير: إقليم المنستير للشركة الجهوية للنقل بالساحل يتسلّم 10 حافلات جديدة من إجمالي 32 حافلة مخصّصة لولايات الساحل

تسلّم إقليم المنستير للشركة الجهوية للنقل بالساحل، أمس الاربعاء، 10 حافلات من مجموع 32 حافلة خصّصت لتعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بالساحل التي يغطي نشاطها ولايات المنستير وسوسة والمهدية.وأكّد والي الجهة عيسى موسى، بالمناسبة، أنّ الاقتناءات المبرمجة خلال المراحل القادمة ستُخصّص لإحداث خطوط جديدة، وتكثيف السفرات على عدد من المسالك، بما يعزّز شبكة النقل العمومي بالجهة ويستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.وفي ذات الإطار، تم خلال جلسة عمل انعقدت يوم الاثنين المنقضي، بمقر ولاية المنستير، ضبط مسارات خطوط الحافلات الجديدة، حيث تمّ اقرار 11 خطّا، وتقرّر الانطلاق بــ 3 خطوط بصفة أولية وهي المنستير - سوسة، والمنستير - جمال، والمكنين - شربان، مع الحرص على ربط المناطق التي تشكو نقصًا في خدمات النقل، وتعزيز التكامل بين مختلف المعتمديات.كما تمت المصادقة، خلال الجلسة، على الانطلاق الفوري في إزالة مخفّضات السرعة التي تعيق سير الحافلات الجديدة، حيث ستتولّى الإدارة الجهوية للتجهيز رفع 38 مخفّضًا بمرجع نظرها، مع تهيئة المواقع حال التدخّل، مقابل تعهّد البلديات المعنيّة بإزالة المخفّضات الراجعة لها بالنظر، بما يضمن انسيابية حركة النقل وتحسين ظروف التنقّل.