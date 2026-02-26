Babnet   Latest update 18:05 Tunis

المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا من تونس نحو غينيا وكوت ديفوار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663d1c34def4e8.22705248_ikehfqjolnpgm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 17:22 قراءة: 0 د, 34 ث
      
 تمكنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس من تأمين العودة الطوعية لـ 309 مهاجرا من غينيا وكوت ديفوار إلى بلدانهم الأصلية، وذلك عبر رحلتين جويتين يومي 24 و25 فيفري الجاري.

وأمنت الرحلة الأولى يوم 24 فيفري العودة الطوعية للبلد الأصلي لـ 164 مهاجرا غينيا، فيما شملت الرحلة الثانية يوم 25 فيفري 145 مهاجرا من كوت ديفوار، وفق ما جاء في بلاغ للمنظمة على موقعها الالكتروني.


وتمكنت المنظمة الدولية للهجرة منذ 1 جانفي الماضي من تأمين العودة الطوعية لألف و182 شخصا، عبر ثلاث رحلات جوية.


وتنظم المنظمة الدولية للهجرة هذه الرحلات في إطار برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يوفر للمستفيدين منع مساعدة شخصية قبل وأثناء وبعد عودتهم، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324326

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
22°-11
23°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>