سليانة: انقطاع منتظر للماء الصالح للشرب مساء اليوم بمدينة سليانة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 16:11
      
أعلن إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، عن تسجيل انقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة سليانة، بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

و يندرج هذا الانقطاع، وفق ذات البلاغ، في إطار أشغال تغيير المضخة الغاطسة للبئر العميقة سليانة مثلث الواقعة بالرملية من معتمدية سليانة الجنوبية والمزودة للخزان الرئيسي.

وأوضح الإقليم أن إنجاز هذه الأشغال يهدف إلى تحسين دفق البئر ووضعية التزود بالمدينة، مؤكدا التزويد سيستأنف تدريجيا بعد إنتهاء الأشغال.
