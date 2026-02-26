باجة: برمجة 1843 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان المعظّم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60d9b4f1431c42.24096190_mlkfeohipnjgq.jpg>

شرعت الإدارة الجهوية للشؤون الدّينيّة بباجة، منذ بداية شهر الصيّام، في تنفيذ برنامج رمضاني ثريّ في كلّ المنشآت الدينية بمختلف المعتمديات،ويضم 1843 نشاطا دينيا متنوعا، تتوزع الى 44 محاضرة، و1126 درسا دينيا، و21 مسابقة، و466 املاء قرآنية و11 ندوة، و115 ختما للقران الكريم، و40 ختما للاحاديث النبوية، و20 مسامرة.

وأوضح المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجة، الهادى الغريبي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه سيتم التركيز في الدروس والمحاضرات والندوات الرمضانية على القضايا الراهنة والحارقة التي تهم المجتمع التونسي بمختلف شرائحه، وذلك في إطار مساهمة الهياكل الدينية في مجهود الدولة التوعوي.

وأشار الى أنّ التعاطى مع الفضاء الرقمي يعتبر من بين أهمّ القضايا التي يجري تناولها بهدف حماية الأطفال وتوفير فضاء آمن لهم، مع الحرص على تناول قضايا العنف ضد المرأة والعنف في الشارع وفي الفضاءات المختلفة، والتطرّق إلى المحور البيئي بكل أبعاده في إطار التأسيس للمواطنة البيئية.