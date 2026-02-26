انتُخب الفنان نزار مقديش أمينا عاما جديدا لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين للفترة النيابية 2026 – 2029، وذلك خلفا للأمين العام المُتخلي وسام غرس الله.وكشف الاتحاد في بيان أصدره أمس الأربعاء عن تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للاتحاد، التي تألفت من محمد المالكي أمينا عاما مساعدا وصابر البحري أمين مال وباكر بن فرج أمين مال مساعد وسعاد المهبولي عضوة مكلفة بالعلاقات الداخلية والخارجية وفاتح بن عامر عضوا مكلفا بالندوات والتظاهرات وسلمى بن صالح عضوة مكلفة بالإعلام.وجاءت تركيبة الهيئة الجديدة المعلن عنها أمس على إثر جلسة انتخابية انتظمت يوم السبت 21 فيفري 2026، وشهدت حضور أكثر من 200 مشارك، وبلغ عدد المصوتين فيها 181 عضوا، وقد ترشح لعضوية الهيئة المديرة سبعة فنانين، تم انتخابهم جميعا.