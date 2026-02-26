Babnet   Latest update 15:08 Tunis

نزار مقديش أمينا عاما جديدا لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a046ea77af63.71777173_mpfqhgnekojil.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 14:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
انتُخب الفنان نزار مقديش أمينا عاما جديدا لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين للفترة النيابية 2026 – 2029، وذلك خلفا للأمين العام المُتخلي وسام غرس الله.
وكشف الاتحاد في بيان أصدره أمس الأربعاء عن تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للاتحاد، التي تألفت من محمد المالكي أمينا عاما مساعدا وصابر البحري أمين مال وباكر بن فرج أمين مال مساعد وسعاد المهبولي عضوة مكلفة بالعلاقات الداخلية والخارجية وفاتح بن عامر عضوا مكلفا بالندوات والتظاهرات وسلمى بن صالح عضوة مكلفة بالإعلام.
وجاءت تركيبة الهيئة الجديدة المعلن عنها أمس على إثر جلسة انتخابية انتظمت يوم السبت 21 فيفري 2026، وشهدت حضور أكثر من 200 مشارك، وبلغ عدد المصوتين فيها 181 عضوا، وقد ترشح لعضوية الهيئة المديرة سبعة فنانين، تم انتخابهم جميعا.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324316

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
22°-11
23°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>