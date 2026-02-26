رونالدو يستحوذ على 25 بالمائة من نادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا، المنافس في بطولة الدرجة الثانية الإسبانية لكرة القدم، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استحوذ علىمن أسهم النادي.وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن رونالدو استثمر في ألميريا عبر شركته الخاصة، في خطوة تندرج ضمن التوسع الدولي للمؤسسة الرياضية. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.وكان ألميريا قد غادر دوري الدرجة الأولى في موسم، قبل أن تستحوذ عليه مجموعة خاصة تتخذ من السعودية مقرا لها سنةوقال رونالدو، في تصريح نشره النادي، إن ألميريا “مؤسسة إسبانية راسخة وتملك إمكانات نمو واضحة”، معربا عن تطلعه للعمل مع الفريق الإداري ودعم مسيرته خلال المرحلة الجديدة من التطور.ويحتل ألميريا حاليا المركزفي ترتيب بطولة الدرجة الثانية الإسبانية، علما بأنه سبق له التتويج بلقب المسابقة مرة واحدة.ويواصل رونالدو () مسيرته كلاعب في صفوف النصر السعودي، بعدما قضىفي صفوف ريال مدريد، حيث يعد الهداف التاريخي للنادي الملكي.