رونالدو يستحوذ على 25 بالمائة من نادي ألميريا الإسباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a03a525c4a97.54683559_mfopnehqlikgj.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026
      
أعلن نادي ألميريا، المنافس في بطولة الدرجة الثانية الإسبانية لكرة القدم، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استحوذ على 25 بالمائة من أسهم النادي.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن رونالدو استثمر في ألميريا عبر شركته الخاصة، في خطوة تندرج ضمن التوسع الدولي للمؤسسة الرياضية. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.


وكان ألميريا قد غادر دوري الدرجة الأولى في موسم 2023-2024، قبل أن تستحوذ عليه مجموعة خاصة تتخذ من السعودية مقرا لها سنة 2025.


وقال رونالدو، في تصريح نشره النادي، إن ألميريا “مؤسسة إسبانية راسخة وتملك إمكانات نمو واضحة”، معربا عن تطلعه للعمل مع الفريق الإداري ودعم مسيرته خلال المرحلة الجديدة من التطور.

ويحتل ألميريا حاليا المركز الثالث في ترتيب بطولة الدرجة الثانية الإسبانية، علما بأنه سبق له التتويج بلقب المسابقة مرة واحدة.

ويواصل رونالدو (41 عاما) مسيرته كلاعب في صفوف النصر السعودي، بعدما قضى 9 سنوات في صفوف ريال مدريد، حيث يعد الهداف التاريخي للنادي الملكي.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324314

الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
