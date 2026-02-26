Babnet   Latest update 13:28 Tunis

منظمة الصحة العالمية تدعو الى تعويض الحاجة لتدخين سيجارة عادية أو بدائل التبغ بعد الإفطار في رمضان بأنشطة أخرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66bdf7e7704138.69106682_knfgmqipoelhj.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 12:51
      
دعت منظمة الصحة العالمية بتونس المدخنين إلى استغلال شهر رمضان فرصةً حقيقية للإقلاع عن التدخين، مؤكدةً أن الامتناع الطبيعي عن النيكوتين لساعات طويلة خلال فترة الصيام يُضعف الاعتماد عليه ويمثّل بداية حقيقية لنمط حياة صحي جديد.

وشدّدت المنظمة في منشور نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، على ضرورة تأجيل تدخين السجائر العادية والإلكترونية والتبغ المسخّن عند الإفطار وبعده قدر الإمكان، وتعويض هذه الرغبة الملحّة بالتنفس العميق عشر مرات أو شرب الماء أو الانخراط في أنشطة صرف الانتباه كالقراءة وممارسة الرياضة والمشي الخفيف والتحدث مع أفراد العائلة.


تكشف الإحصاءات الصادرة سنة 2021 عن حجم الظاهرة في البلاد، إذ يصل معدل التدخين لدى الرجال إلى 48.3 بالمائة، فيما يمثل التدخين الإلكتروني وحده 15.2 بالمائة من الحالات. وعلى صعيد الوفيات، يتسبب التدخين في 15.3 بالمائة من حالات وفاة الرجال و3.9 بالمائة من حالات وفاة النساء.

والأكثر إثارةً للقلق أن رئيس التحالف التونسي لمقاومة التدخين حاتم بوزيان سبق أن كشف أن 25 بالمائة من الأطفال المتمدرسين في تونس هم من المدخنين، في عدد في تصاعد مستمر من سنة إلى أخرى. ويُرجع بوزيان ذلك جزئيا إلى انتشار السجائر الإلكترونية والمسخّنة بنكهاتها المتنوعة، التي تلجأ إليها شركات التبغ العالمية لاستقطاب الشباب رغم أضرارها الثابتة علميا.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن رمضان يمنح المدخن فرصة نادرة لتقوية الإرادة والتحكم في الرغبات، داعيةً إلى تحويل هذا الامتناع الموسمي إلى قرار صحي دائم يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
