Babnet   Latest update 13:28 Tunis

انطلاق العمل بمنظومة التسجيل الرقمي للمرضى بمعهد صالح عزيز لتقليص فترات الانتظار وتحسين الخدمات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6913444bda1fb5.74208697_ehgpikmojlnfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 13:09 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلن معهد صالح عزيز، المختص في علاج الأمراض السرطانية، اليوم الخميس، عن انطلاق العمل بمنظومة التسجيل الرقمي للمرضى، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقليص فترات الانتظار داخل المؤسسة الصحية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي المعهد إلى تحديث خدماته الإدارية واعتماد حلول رقمية تواكب تطلعات المرضى، خاصة في مؤسسة تستقبل يوميا عددا هاما من المرضى في مسار علاجي يتطلب تنظيما دقيقا وسرعة في التعهد.


وأوضح معهد صالح عزيز، في فيديو نشره على صفحته الرسمية فيسبوك، أنه تم تركيز آلة مخصّصة للتسجيل الذاتي تمكّن المرضى من إتمام إجراءاتهم الإدارية بسرعة أكبر، بما يخفف الضغط أمام شبابيك الاستقبال ويوفّر الوقت للمرضى ومرافقيهم.


وتتمّ عملية التسجيل عبر مراحل بسيطة حيث يتم تسليم المريض من قبل الطبيب وبعد استكمال العيادة، بطاقة موعد تتضمّن رمزا إلكترونيا (QR Code). وعند حلول موعده الطبي، يتوجّه مباشرة إلى آلة التسجيل، حيث يقوم بمسح الرمز الإلكتروني، أو إدخال رقم الملف (Index) المدوّن على البطاقة في حال تعذّر مسح الرمز واثر ذلك يتحصّل المريض على وصل (تذكرة) يتضمّن المعاليم المالية المستوجب خلاصها حسب منظومة العلاج المعتمدة، ثم يتوجّه إلى الشباك لاستخراج ملفه الطبي الذي سيُعتمد خلال الفحص الطبي.

وأشار المعهد إلى أنه في حال وجود اكتظاظ أمام آلة التسجيل، يمكن للمرضى الاتصال بالناظرة العامة، التي يوجد مكتبها بالقرب من الآلة، لتقديم المساعدة اللازمة وضمان سلاسة العملية.

ولمزيد من المعلومات، وضع المعهد على ذمة العموم الرقم الهاتفي 71150740، إضافة إلى البريد الإلكتروني: institutsalahaziez@rns.tn
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324309

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
23°-11
23°-11
21°-10
20°-12
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>