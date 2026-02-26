Babnet   Latest update 15:08 Tunis

الدورة الاولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري من 26 الى 29 مارس المقبل بولاية نابل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026
      
تحتضن، ولاية نابل، الدورة الاولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك من 26 الى 29 مارس المقبل بمركز المعارض بالجهة.

ويهدف هذا المعرض إلى تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة ومزيد إشعاع ولاية نابل على المستويين الجهوي والوطني.


ويعد الحدث مناسبة هامة لعرض المنتجات الفلاحية بالجهة والتقريب بين المنتجين والمزودين.


وسيشهد مشاركة عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة في مختلف مجالات القطاع الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار.

وسيتم بالمناسبة عرض وبيع منتجات فلاحية متنوعة من المنتج إلى المستهلك إلى جانب عقد ندوات علمية تخص القطاع الفلاحي وتناقش الحلول الكفيلة لحل الإشكاليات المطروحة.

يشار الى أن القطاع الفلاحي في ولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الوطني الفلاحي، وتحتل ولاية نابل المراتب الاولى وطنيا في عديد القطاعات الفلاحية منها بالخصوص التوابل والفراولة والحمضيات.
Babnet

