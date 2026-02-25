ركلة جزاء في الوقت البديل تقود أتلانتا إلى ثمن النهائي على حساب دورتموند

بلغ أتلانتا الإيطالي الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه مساء الأربعاء على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4-1، في إياب الدور الفاصل، ليحسم التأهل بمجموع 4-3 في المباراتين.وجاء هدف الحسم في اللحظات الأخيرة من اللقاء، عندما تحصل الفريق الإيطالي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، إثر إقصاء رامي بن سبعيني بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية بسبب تدخل داخل منطقة الجزاء. وتمكن لازار ساماردزيتش من تحويل الركلة إلى هدف رابع منح به فريقه بطاقة العبور.وكان أتلانتا قد افتتح التسجيل مبكرا عبر جيانلوكا سكاماكا، قبل أن يعزز دافيد زاباكوستا التقدم في نهاية الشوط الأول. ومع بداية الفترة الثانية، أضاف ماريو باشاليتش الهدف الثالث، ليضع أصحاب الأرض في موقع مريح.غير أن بوروسيا دورتموند عاد في النتيجة عبر كريم أديمي في الدقيقة 75، ما جعل مجموع المواجهتين متعادلا 3-3، قبل أن يحسم أتلانتا التأهل بركلة الجزاء في الأنفاس الأخيرة.وسيواجه أتلانتا في الدور ثمن النهائي الفائز من المواجهة المرتقبة بين أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، في انتظار سحب القرعة يوم الجمعة.