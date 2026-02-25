Babnet   Latest update 22:09 Tunis

وزارة السياحة: إطلاق مسابقة وطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية الخاصة بتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699f5a4590c4e7.03038077_hnjlipemfoqkg.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 21:19 قراءة: 1 د, 12 ث
      
انعقدت، اليوم الاربعاء بوزارة السياحة، جلسة عمل للنظر في تنظيم مسابقة وطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية الخاصة بتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، بما يعكس قيمة الحدث وأبعاده التعريفية والسياحية.

وتوصلت الجلسة، التي جرت بإشراف وزير السياحة سفيان تقية، إلى ضبط رزنامة لإصدار كراس الشروط الخاص بالمسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية ومختلف المحامل التسويقية لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027،، وتحديد الآجال المتعلقة بها.


وتم ايضا التباحث حول الجوانب التنظيمية للمسابقة وأهدافها ومعاييرها الفنية، مع التأكيد على أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لسلسلة من البرامج والمشاريع الموازية مع مختلف الوزارات في مجالات التراث، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والنقل والبيئة والرياضة و التربية وغيرها من المجالات ذات الصلة بهذه التظاهرة، وفق بلاغ للوزارة.


وأكد وزير السياحة، بالمناسبة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن إعداد برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، وتهدف إلى إبراز الخصوصية الطبيعية والحضارية والثقافية والمعمارية إضافة إلى التراث المادي واللا المادي للوجهة التونسية وفق مقاربة بصرية معاصرة ومتجددة، مع تثمين دور الكفاءات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي، إلى جانب المؤطرين والباحثين والطلبة، في المساهمة في برامج تعزيز إشعاع تونس داخليًا وخارجيًا، ومزيد التعريف بالوجهة التونسية.

وحضر الجلسة ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف والمدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة، والمديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، إلى جانب إطارات الديوان الوطني التونسي للسياحة.


يذكر انه تم انتخاب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، بمناسبة انعقاد الدورة 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ببغداد يوم 9 ديسمبر الماضي.

