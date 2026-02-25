دعوة المؤسسات الحرفية إلى المشاركة في برنامج دعم تنمية الكفاءات عبر التدريب والتأهيل الحرفي داخل المؤسسات
دعا مشروع تونس الإبداعية، المؤسسات الحرفية إلى تقديم الترشح للمشاركة في برنامج دعم تنمية الكفاءات عبر التدريب والتأهيل الحرفي داخل المؤسسات في دفعته الثانية.
ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع تونس الإبداعية الذي ينفذ الشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، بهدف اختيار مؤسسات حرفية قادرة على استقبال متربصين وتأطيرهم في مختلف الاختصاصات الحرفية واحداث فرص شغل في قطاع الصناعات التقليدية من خلال دعم الفاعلين في مجال الهجرة في تونس.
ويرتكز البرنامج على نقل المهارات والخبرة داخل فضاء المؤسسة وتأهيل موارد بشرية جديدة وفق حاجيات القطاع ودعم المؤسسات لضمان استدامة النشاط الحرفي وتعزيز تنافسيته.
وقد تم تحديد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 27 مارس 2026. ويمكن للمترشحين الاطلاع على كافة التفاصيل وتحميل ملف الترشح على الرابط التالي https://shorturl.at/lwCXd
يشار الى أن مشروع تونس الابداعية، ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بمساهمة الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، ويتم تنفيذه من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية وديوان التونسيين بالخارج.
