Babnet   Latest update 23:08 Tunis

دعوة المؤسسات الحرفية إلى المشاركة في برنامج دعم تنمية الكفاءات عبر التدريب والتأهيل الحرفي داخل المؤسسات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699f5008e90375.02008630_qhoiljgfmpnek.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 23:08 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دعا مشروع تونس الإبداعية، المؤسسات الحرفية إلى تقديم الترشح للمشاركة في برنامج دعم تنمية الكفاءات عبر التدريب والتأهيل الحرفي داخل المؤسسات في دفعته الثانية.

ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع تونس الإبداعية الذي ينفذ الشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، بهدف اختيار مؤسسات حرفية قادرة على استقبال متربصين وتأطيرهم في مختلف الاختصاصات الحرفية واحداث فرص شغل في قطاع الصناعات التقليدية من خلال دعم الفاعلين في مجال الهجرة في تونس.


ويرتكز البرنامج على نقل المهارات والخبرة داخل فضاء المؤسسة وتأهيل موارد بشرية جديدة وفق حاجيات القطاع ودعم المؤسسات لضمان استدامة النشاط الحرفي وتعزيز تنافسيته.


وقد تم تحديد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 27 مارس 2026. ويمكن للمترشحين الاطلاع على كافة التفاصيل وتحميل ملف الترشح على الرابط التالي https://shorturl.at/lwCXd

يشار الى أن مشروع تونس الابداعية، ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بمساهمة الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، ويتم تنفيذه من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية وديوان التونسيين بالخارج.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324280

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:41
12:39
06:56
05:29
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet22°
10° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-9
23°-10
22°-11
22°-11
21°-10
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/02)     1328,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/02)   27547 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>