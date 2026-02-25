Babnet   Latest update 22:09 Tunis

بن عروس: في بادرة إنسانية نوعية.. مصاريف "دخلة" البكالوريا بمعهد المحمدية 2 تتحول إلى مساعدات لمؤسسة رعاية كبار السن بقرنبالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699f546a8f7c55.06555190_qnihjlpgkmfeo.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 20:54
      
بادر تلاميذ باكالوريا بمعهد المحمدية 2 من ولاية بن عروس بتحويل مصاريف دخلة البكالوريا التي جمعوها هذه السنة لاقتناء مستلزمات مختلفة لفائدة المسنين المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بقرنبالية من ولاية نابل.

وأفاد مدير المعهد محمد علي ذهب، في تصريح ل/وات/ ان هذه البادرة الانسانية نابعة أساسا من تلاميذ بكالوريا اداب بالمعهد الذين قاموا بتوجيه المساعدات الى مؤسسة رعاية المسنين في لفتة تعكس تجذر روح المبادرة الاجتماعية والإنسانية، وتكرس قيم التضامن والتعاطف والرأفة وتبجيل الإباء والامهات المسنين.


وارتأى هؤلاء التلاميذ تخصيص مصاريف "دخلة البكالوريا" لتمويل هذه المساعدات إثر منع هذا النشاط بداية من السنة الدراسية الحالية، بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك حفاظًا على سلامة التلاميذ، وحرصا على توفير مناخ تربوي آمن ومسؤول داخل المؤسسات التعليمية، وضمانًا لأمن الفضاء المدرسي بعد تكرار الحوادث المؤسفة التي رافقت تنظيم هذا النشاط بعدد من المؤسسات التربوية في السنوات الماضية، وفق ذات المصدر.


وانتظمت بالمناسبة قافلة من حافلتين، تبرع بمعلوم كرائهما احد اولياء التلاميذ، لتنطلق الرحلة في اتجاه مؤسسة رعاية كبار السن بقرنبالية، اين التقى التلاميذ المشاركون في هذه المبادرة بعدد من المسنين وتم تنظيم جلسات حوار تفاعلية وسلسلة من الأنشطة المصاحبة.
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
