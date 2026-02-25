مكونات عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن المحطط التنموي 2026 - 2030

مشروع القطار فائق السرعة (TGV) والممر الحديدي عالي الأداء



مشروع ربط مطار تونس قرطاج بوسط العاصمة



مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي



مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة



نظر مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة في جملة منالمزمع إدراجها ضمن، مع التأكيد علىباعتبارها رافعة أساسية للنمو والتماسك الترابي.وتشمل هذه المشاريع:وإنجاز ممرّ حديدي عالي الأداء يربط شمال البلاد بجنوبهاوفي ما يلي أبرز المكونات:يهدف المشروع إلىعبر ربط البلاد من، مع ضمان الاتصال بأهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن والموانئ والمناطق اللوجستية.ويتضمن المشروع:* الربط مع الشبكة الجزائرية فيعبر مساري الخطين(طبرقة – نفزة – ماطر – الجديدة).* إحداث بنية تحتية جديدة تمتد إلىعبر مارث ومدنين.* الربط بميناء جرجيس.* تمهيد الأرضية لاندماج تونس مستقبلاً في شبكات إقليمية أوسع ضمن الفضاءين المغاربي والإفريقي.يُنجز المشروع علىوفق مسار مقترح من شركة نقل تونس:من شارع الجمهورية إلى درة البحيرة ثم إلى المطار بطولربط درة البحيرة بالكرم المدينة بطولربط حدائق قرطاج – عين زغوان – البحر الأزرق (مستشفى المنجي سليم) بطولوفي إطار تحديث المنظومة الحديدية:* استشارة لاقتناء* برمجة تأهيل* صيانة كبرى لـ* اقتناءإضافية.يهدف المشروع إلى رفع طاقة الاستيعاب إلىمع موفى سنةالمعطيات الحالية:* يؤمن المطار حواليمن إجمالي الحركة بالمطارات التونسية.* يتجاوز عدد المسافرين* يمثل أكثر منمن حركة المطارات التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات.أبرز مكونات التوسعة:* إنشاء محطة جديدة بطاقة* توسعة المحطة الحالية لرفع طاقتها إلى* تهيئة المحطة الجوية عدد 2 لزيادة طاقتها بـيمتد المشروع على مساحة جملية تبلغ، منها:للحرم المينائي.لمنطقة الخدمات اللوجستية والصناعية.ويرتكز على:* ميناء حاويات عميق قادر على استقبال السفن العملاقة.* منطقة لوجستية صناعية متكاملة.* ربط الميناء بشبكات الطرقات والطرقات السيارة والسكك الحديدية.ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو، مع التأكيد على احترام التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والبيئية، بما يعزز موقع تونس كمركز تجاري لوجستي إقليمي في حوض البحر الأبيض المتوسط.