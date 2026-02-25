مكونات عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن المحطط التنموي 2026 - 2030
نظر مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة في جملة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى المزمع إدراجها ضمن مخطط التنمية 2026 – 2030، مع التأكيد على التسريع في إنجازها باعتبارها رافعة أساسية للنمو والتماسك الترابي.
وتشمل هذه المشاريع:
1- مشروع القطار فائق السرعة (TGV) وإنجاز ممرّ حديدي عالي الأداء يربط شمال البلاد بجنوبها
2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدولي بوسط العاصمة عبر النقل الحديدي
3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي
4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة
وفي ما يلي أبرز المكونات:
مشروع القطار فائق السرعة (TGV) والممر الحديدي عالي الأداءيهدف المشروع إلى تعزيز التماسك الإقليمي وفك العزلة عبر ربط البلاد من بنزرت إلى بن قردان، مع ضمان الاتصال بأهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن والموانئ والمناطق اللوجستية.
ويتضمن المشروع:
* الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مساري الخطين 1 و2 (طبرقة – نفزة – ماطر – الجديدة).
* إحداث بنية تحتية جديدة تمتد إلى رأس الجدير عبر مارث ومدنين.
* الربط بميناء جرجيس.
* تمهيد الأرضية لاندماج تونس مستقبلاً في شبكات إقليمية أوسع ضمن الفضاءين المغاربي والإفريقي.
مشروع ربط مطار تونس قرطاج بوسط العاصمةيُنجز المشروع على 3 مراحل وفق مسار مقترح من شركة نقل تونس:
* المرحلة الأولى: من شارع الجمهورية إلى درة البحيرة ثم إلى المطار بطول 8 كم.
* المرحلة الثانية: ربط درة البحيرة بالكرم المدينة بطول 10 كم.
* المرحلة الثالثة: ربط حدائق قرطاج – عين زغوان – البحر الأزرق (مستشفى المنجي سليم) بطول 4 كم.
وفي إطار تحديث المنظومة الحديدية:
* استشارة لاقتناء 30 عربة مترو جديدة.
* برمجة تأهيل 80 عربة.
* صيانة كبرى لـ 55 عربة.
* اقتناء 15 عربة مترو جديدة إضافية.
مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولييهدف المشروع إلى رفع طاقة الاستيعاب إلى 18,5 مليون مسافر مع موفى سنة 2030.
المعطيات الحالية:
* يؤمن المطار حوالي 60% من إجمالي الحركة بالمطارات التونسية.
* يتجاوز عدد المسافرين 7,2 مليون مسافر سنوياً.
* يمثل أكثر من 75% من حركة المطارات التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات.
أبرز مكونات التوسعة:
* إنشاء محطة جديدة بطاقة 11 مليون مسافر سنوياً.
* توسعة المحطة الحالية لرفع طاقتها إلى 7 ملايين مسافر.
* تهيئة المحطة الجوية عدد 2 لزيادة طاقتها بـ 0,5 مليون مسافر.
مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضةيمتد المشروع على مساحة جملية تبلغ 3000 هكتار، منها:
* 1000 هكتار للحرم المينائي.
* 2000 هكتار لمنطقة الخدمات اللوجستية والصناعية.
ويرتكز على:
* ميناء حاويات عميق قادر على استقبال السفن العملاقة.
* منطقة لوجستية صناعية متكاملة.
* ربط الميناء بشبكات الطرقات والطرقات السيارة والسكك الحديدية.
ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 52 ألف موطن شغل، مع التأكيد على احترام التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والبيئية، بما يعزز موقع تونس كمركز تجاري لوجستي إقليمي في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتشمل هذه المشاريع:
1- مشروع القطار فائق السرعة (TGV) وإنجاز ممرّ حديدي عالي الأداء يربط شمال البلاد بجنوبها
2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدولي بوسط العاصمة عبر النقل الحديدي
3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي
4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة
وفي ما يلي أبرز المكونات:
مشروع القطار فائق السرعة (TGV) والممر الحديدي عالي الأداءيهدف المشروع إلى تعزيز التماسك الإقليمي وفك العزلة عبر ربط البلاد من بنزرت إلى بن قردان، مع ضمان الاتصال بأهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن والموانئ والمناطق اللوجستية.
ويتضمن المشروع:
* الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مساري الخطين 1 و2 (طبرقة – نفزة – ماطر – الجديدة).
* إحداث بنية تحتية جديدة تمتد إلى رأس الجدير عبر مارث ومدنين.
* الربط بميناء جرجيس.
* تمهيد الأرضية لاندماج تونس مستقبلاً في شبكات إقليمية أوسع ضمن الفضاءين المغاربي والإفريقي.
مشروع ربط مطار تونس قرطاج بوسط العاصمةيُنجز المشروع على 3 مراحل وفق مسار مقترح من شركة نقل تونس:
* المرحلة الأولى: من شارع الجمهورية إلى درة البحيرة ثم إلى المطار بطول 8 كم.
* المرحلة الثانية: ربط درة البحيرة بالكرم المدينة بطول 10 كم.
* المرحلة الثالثة: ربط حدائق قرطاج – عين زغوان – البحر الأزرق (مستشفى المنجي سليم) بطول 4 كم.
وفي إطار تحديث المنظومة الحديدية:
* استشارة لاقتناء 30 عربة مترو جديدة.
* برمجة تأهيل 80 عربة.
* صيانة كبرى لـ 55 عربة.
* اقتناء 15 عربة مترو جديدة إضافية.
مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولييهدف المشروع إلى رفع طاقة الاستيعاب إلى 18,5 مليون مسافر مع موفى سنة 2030.
المعطيات الحالية:
* يؤمن المطار حوالي 60% من إجمالي الحركة بالمطارات التونسية.
* يتجاوز عدد المسافرين 7,2 مليون مسافر سنوياً.
* يمثل أكثر من 75% من حركة المطارات التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات.
أبرز مكونات التوسعة:
* إنشاء محطة جديدة بطاقة 11 مليون مسافر سنوياً.
* توسعة المحطة الحالية لرفع طاقتها إلى 7 ملايين مسافر.
* تهيئة المحطة الجوية عدد 2 لزيادة طاقتها بـ 0,5 مليون مسافر.
مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضةيمتد المشروع على مساحة جملية تبلغ 3000 هكتار، منها:
* 1000 هكتار للحرم المينائي.
* 2000 هكتار لمنطقة الخدمات اللوجستية والصناعية.
ويرتكز على:
* ميناء حاويات عميق قادر على استقبال السفن العملاقة.
* منطقة لوجستية صناعية متكاملة.
* ربط الميناء بشبكات الطرقات والطرقات السيارة والسكك الحديدية.
ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 52 ألف موطن شغل، مع التأكيد على احترام التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والبيئية، بما يعزز موقع تونس كمركز تجاري لوجستي إقليمي في حوض البحر الأبيض المتوسط.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324282