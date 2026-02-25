نابل: تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل بـ27 حافلة مزدوجة

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل، اليوم الثلاثاء، 27 حافلة مزدوجة، خصّصت منها 8 حافلات لولاية زغوان، و19 حافلة لولاية نابل، حسب ما أفاد به رئيس مدير عام الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل، يحيى شيبوب، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأوضح المصدر ذاته أن هذه الإقتناءات تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترمي الى إعادة بناء منظومة النقل العمومي، وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين، وذلك ضمن صفقة تضم 461 حافلة كان نصيب الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل منها 27 حافلة مزدوجة مجهزة بكاميرات مراقبة، وأماكن مخصصة لذوي الحاجيات الخصوصية وكبار السن.وبيّن أن عملية توزيع الحافلات بين ولايتي نابل وزغوان تمت بالاعتماد على معايير مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار عدد المعتمديات في كل ولاية، وعدد حرفاء حافلات الشركة من تلاميذ وطلبة ومسافرين عاديين، داعيا الركاب إلى الحفاظ على هذه الحافلات سيما بعد تسجيل اعتداءات تتمثل بالخصوص في تهشيم بلور النوافذ.تجدر الإشارة إلى هذه الاقتناءات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز أسطولها والارتقاء بجودة خدماتها بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ويساهم في تحسين منظومة النقل العمومي.