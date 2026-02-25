لجنة الحقوق والحريات تستمع لممثلي رئاسة الحكومة حول مقترح قانون حماية المعطيات الشخصية

تونس رائدة في المجال... وملاحظات لتجويد النص





عقدت، صباح اليوم الأربعاء، جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة وممثل عن، وذلك في إطار مواصلة النظر فيوأكد ممثلو رئاسة الحكومة، وفق بلاغ صادر عن المجلس، أن تونس تُعدّ تاريخيا من الدول السباقة في مجال حماية المعطيات الشخصية، وكانت من أوائل الدول عربيا وإفريقيا التي أحدثت هيئة مختصة وأصدرت قانونا خاصا في هذا المجال.وقدّموا بالمناسبة جملة منلتجويد نص المقترح، تعلّقت خصوصا بـ:* جهازها الإداري المكلّف بالكتابة العامة* مسألة العضوية الكاملة الوقتواعتبروا أن بعض هذه النقاط قد تثير إشكالات عند التطبيق العملي.كما أكدوا عدم وجوبية إنابة محام أمام الهيئة باعتبارها هيئة شبه قضائية، مشيرين إلى أن فرض هذه الإنابة قد يتعارض مع فلسفة الدولة الاجتماعية ويُثقل كاهل المواطن بكلفة مالية إضافية.وفي تفاعلهم مع تساؤلات النواب، شدد ممثلو رئاسة الحكومة على أن تمكين المسؤول عن المعالجة من تنفيذ التزام تعاقدي دون موافقة صريحة من الشخص المعني، كما ورد فيمن المقترح، قد يفتح الباب أمام إخلالات تطبيقية، داعين إلى إعادة النظر في هذا الاستثناء.كما دعوا إلى مراجعة إسناد السلطة الترتيبية للهيئة في مجال اختصاصها، تفاديا لتشتّت الصلاحيات أو تضاربها مع سلطة الإشراف، بما قد يخلق صعوبات عند التنفيذ.وقد تم في السياق ذاته عرض بعضالمتعلقة بهياكل حماية المعطيات الشخصية، سواء من حيث تركيبتها أو علاقتها بسلطة الإشراف.وتركزت مداخلات النواب حول عدد من المسائل الأساسية، من بينها:* تعزيز* توفير الموارد البشرية والمالية الكافية* مدى انسجام المقترح مع التشريعات النافذة* نجاعة نظام الترخيص المعتمدكما تم الاستفسار عن عدد الأعوان والملفات التي تعالجها الهيئة سنويا، ومدى رقمنة نظام إسناد التراخيص، مع التحذير من أن التوسّع في نظام التراخيص قد يحوّل الهيئة إلى جهاز إداري عوض أن تظل هيئة رقابية.وأكد رئيس اللجنةأن الجلسة تكتسي طابعا تقنيا بالأساس، مشيرا إلى أهمية التعمّق في مسألتين محوريتين:* مدى انسجام المقترح مع المنظومة القانونية القائمة ومعايير الصياغة والتناسب* جاهزية الإطار المؤسساتي، وخاصة الهيئة، لتطبيق الأحكام المقترحة بفعاليةوشدد على حرص اللجنة على إصدار نصوص قابلة للتطبيق، تعزز الحقوق والحريات وتؤسس لمنظومة رقابية فعالة.وحضر الجلسة إلى جانب رئيس اللجنة كل مننائب الرئيس، والمقررة، وعضو اللجنة، إضافة إلىالنائب المساعد للرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة، وممثلين عن جهة المبادرة التشريعية.