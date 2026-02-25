رابطة ابطال اوروبا: مبابي المصاب سيغيب عن مباراة ريال مدريد وبنفيكا

سيغيب كيليان ​مبابي مهاجم ريال مدريد عن ​إياب الملحق المؤهل لدور ‌ثمن النهائي لكاس رابطة ‌أبطال أوروبا لكرة ‌القدم ضد بنفيكا بسبب إصابة في الركبة، وذلك بعد استبعاده من قائمة ⁠النادي الإسباني لمباراة اليوم الأربعاء.ويعاني مبابي من إصابة في الركبة تسببت في ​غيابه عن مباريات في ديسمبر وجانفي الماضيين، كما أنه لم يشارك في مباراة البطولة الاسبانية ⁠ضد ريال سوسيداد في وقت سابق هذا الشهر.ويتصدر المهاجم الفرنسي (27 عاما) قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 38 هدفا منها 23 في البطولة المحلية و13 في رابطة أبطال أوروبا.وضم ريال مدريد ​فقط فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا وبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو (18 عاما) لهجوم الفريق للمباراة التي ستقام على ‌ملعب سانتياغو برنابيو.ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بعد فوزه 1-صفر في مباراة الذهاب ⁠الأسبوع الماضي بهدف فينيسيوس في ‌الشوط الثاني من المباراة.ولا يزال لاعب الوسط جود بيلنغهام ‌غير متاح بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يقضي المهاجم رودريغو عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب ‌إهانة ⁠الحكم خلال الهزيمة 4-2 أمام بنفيكا في مرحلة بالبطولة القارية.