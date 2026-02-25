Babnet   Latest update 17:10 Tunis

ليالي العزف المنفرد بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 28 فيفري إلى 7 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ibnrachiq.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 17:10
      
تحتضن دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 28 فيفري إلى 7 مارس 2026 فعاليات تظاهرة "ليالي العزف المنفرد"، وذلك ضمن البرمجة الثقافية الرمضانية  الملتئمة تحت إشراف مندوبية الشؤون الثقافية بتونس.
هذه التظاهرة التي تُقام سهراتها يوميا على الساعة العاشرة ليلا، تنطلق يوم 28 فيفري بعرض يحمل عنوان "ثلاثي الفن" لبشرى العاشوري، في حين تختتم يوم 7 مارس 2026، بعرض موسيقي بعنوان "الورقة البيضاء" لمازن بن مبروك.
وسيكون الجمهور على موعد في سهرة 1 مارس 2026 مع عرض موسيقي بعنوان "نغمات" لحازم صكلي، أما أمسية 2 مارس فسيؤثثها عرض موسيقي بعنوان "خفيف الروح" لحمزة القاطري.

وستشهد سهرة 3 مارس 2026 تقديم عرض موسيقي لوجيه البجاوي، في حين يحيي الثنائي نجم بن يوسف وعمر بن إبراهيم سهرة 4 مارس بعرض يحمل عنوان "وتر وكلمة".
وسيسهر جمهور دار الثقافة ابن الرشيق مساء يوم 5 مارس مع عرض موسيقي بعنوان "جارة القمر" لسيرين الهرابي، ويوم  6 مارس 2026 مع عرض موسيقي بعنوان "إيزروان" لنورة الغرياني.
 
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
