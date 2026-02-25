Babnet   Latest update 18:11 Tunis

منظمة الصحة العالمية تقدّم مجموعة من الإرشادات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين خلال شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66bdf7e7704138.69106682_knfgmqipoelhj.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 17:46
      
قدّمت منظمة الصحة العالمية، جملة من الإرشادات الصحية البسيطة، يمكّن اتباعها الصائمين من حماية أنفسهم، والحفاظ على عافيتهم، والاستمتاع بشهر رمضان، دعتهم من خلالها إلى تناول الطعام ببطء لتجنب الإفراط في الأكل، وذلك في منشور حول الإرشادات الصحية التي يمكن اتباعها خلال شهر رمضان للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، نشر على الموقع الالكتروني للمنظمة على شبكة الانترنات.
وأكدت أن الأطعمة التي قد يشتهيها الصائم بعد ساعات من الصيام ليست بالضرورة صحية، وعلى ضرورة الانتباه إلى ما يتمّ تناوله بقدر الانتباه لموعد تناوله وتَجَنّب الأطعمة المقلية والمُصنَّعة الغنية بالدهون أو السكر قدر الإمكان والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الإفطار على التمر، مفيد للجسم، على اعتبار أنّه مصدر ممتاز للألياف وشدّدت على أهمية تناول الحبوب الكاملة، لأنّها تزود الجسم بالطاقة والألياف، وكذلك اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج بدون جِلد، والأسماك، مشوية أو مطهوّة في الفرن للحصول على حصّة جيدة من البروتين الصحي بالإضافة إلى تناول الكثير من الخضروات لتزويد الجسم بالفيتامينات والمغذيات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية تناول وجبة السحور باعتبارها وقود اليوم التالي، ولها أهمية خاصة لكبار السن، والمراهقين، والحوامل، والأمهات المرضعات، والأطفال الذين يقررون الصيام.
 
