حندوبة: إضفاء الصبغة الجامعية على قسمين من أقسام المستشفى الجهوي بجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b7b41d4e3e140.45160791_okmqpiglhjnfe.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 12:25
      
أضفت وزارة الصحة الصبغة الجامعية على قسم أمراض القلب وقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بجندوبة، خليل الغجّاني، اليوم الأربعاء، لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقال الغجاني إنّ "هذا المكسب سيتيح تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، ويخفّف من أعباء تنقلهم لمستشفيات جامعية بعيدة، ويعزّز قدرات ومهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية، ويفتح المجال لبحوث اكاديمية، وحضور متنوع لطلبة الطب والاكاديميين المختصين، فضلا عن تعزيز الخارطة الصحية بما يخدم حاجة المواطنين لخدمات صحية جيّدة".

ولفت إلى أنّ الإدارة الجهوية للصحة وبقية الأطراف ذات العلاقة تعمل من أجل استكمال إضفاء الصبغة الجامعية على بقية الأقسام وصولا الى التغيير الكامل للمستشفى من مستشفى جهوي الى مستشفى جامعي.
وقد مثل هذا المكسب أحد أهم المطالب التي طالما نادى بها عدد كبير من متساكني ولاية جندوبة وممثليهم بمختلف الهيئات المدنية والسياسية سواء في اللقاءات التي جمعتهم بأعضاء في الحكومة، او عبر بيانات واحتجاجات، او من خلال ندوات خصصت في اكثر من مناسبة لهذا الغرض.
