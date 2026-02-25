Babnet   Latest update 17:10 Tunis

ستة عروض فنية متنوعة تؤثث تظاهرة "الليالي الرمصانية بالعمران" من 03 الى 08 مارس الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699edab4bed7c7.94964607_jeipkfmhoqlng.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026
      
تحتضن، دار الثقافة ابن زيدون بالعمران، من 03 الى 08 مارس المقبل، تظاهرة "الليالي الرمضانية بالعمران" أين سيكون للجمهور موعد مع ست سهرات فنية متنوعة.

وتراوح برمجة هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، بين العروض الموسيقية الشعبية والصوفية الى جانب التنشيطية والمسرحية.


وسيؤثث سهرة الافتتاح، يوم الثلاثاء 03 مارس، عرض "سلاطين الحضرة" يليه عرض تنشيطي للطفل والعائلة للفنان، أيمن بوجمعة، يوم الاربعاء 04 مارس الجاري.


وسيكون لعشاق الفن الشعبي سهرة مع الفنان الشعبي، هشام سلام، وذلك يوم الخميس 05 مارس، على أن يؤثث سهرة، يوم الجمعة 06 مارس، عرض مسرحي كوميدي بعنوان "الكمشة".

أما سهرة يوم السبت 07 مارس، فسحييها الفنان، معز الطرودي، لتختتم التظاهرة يوم الاحد 08 مارس، بعرض مسرحي للاطفال بمساهمة الدائرة البلدية بالعمران.

وتنطلق كل العروض بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا.
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
