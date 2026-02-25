Babnet   Latest update 12:49 Tunis

ديمو تونس قرطاج محور جلسة عمل بوزارة السياحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ed7db43e1d8.83266747_kihlfngojeqmp.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 12:05
      
خصصت جلسة العمل، التي جمعت وزير السياحة، سفيان تقية، بأعضاء هيكل التصرف في الوجهة السياحية ديمو DMO تونس- قرطاج لاستعراض نشاط هيكل التصرف في الوجهة السياحية ومجالات تدخله بما يشمل الجوانب التنشيطية والرقمية.

كما تناول اللقاء الذي انتظم، امس الثلاثاء، بمقر الوزارة، كيفية مساهمة هيكل التصرف في الوجهة في اعداد برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027.

   
ويأتي هذا اللقاء، في إطار اعتماد وزارة السياحة على المقاربة التشاركية، التي تقوم على التنسيق والتكامل في التخطيط والتنفيذ لتعزيز جاهزية الوجهة التونسية وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية متجددة وتنافسية، استعدادًا للمحطات المقبلة، وفي مقدمتها تونس عاصمة للسياحة العربية 2027.


وتم في هذا الإطار تأكيد ضرورة أن تعكس الأنشطة والمبادرات المقترحة عمق العاصمة الحضاري والمعماري، وثرائها الثقافي والسياحي، وتثمّن طاقات شبابها، بما يعزّز صورة تونس كوجهة عصرية متطورة ومتجددة.

وأبرز تقية، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن الوزارة، أهميّة دعم أعمال الهيكل وتوسيع قاعدة المتدخلين ضمنه، من خلال مزيد تشريك الشباب والشركات الناشئة وصانعي المحتوى في مجالات التسويق الرقمي 
كما أكد وزير السياحة، ضرورة تكثيف مبادرات النظافة والعناية بالبيئة لتحسين تجربة الزوار التونسيين والأجانب.
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
