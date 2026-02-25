البنك المركزي: تراجع خدمة الدين بنسبة 78،7 بالمائة إلى غاية 20 فيفري 2026

ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة



سجّلت خدمة الدين الخارجي تراجعًا لافتًا بنسبةإلى حدود 20 فيفري 2026، لتستقر في حدود، مقابل نحوخلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عنوأظهرت البيانات ذاتها ارتفاع مداخيل العمل بنسبةلتبلغ حوالي، كما زادت العائدات السياحية بنسبةلتصل إلىوتبعًا لذلك، ارتفع الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة من(ما يعادل 101 يوم توريد) بتاريخ 24 فيفري 2025، إلى(ما يعادل 107 أيام توريد) حاليًا.في المقابل، كشفت الإحصائيات عن ارتفاع الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة، لتبلغإلى حدود 23 فيفري 2026، مقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية.