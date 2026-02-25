البنك المركزي: تراجع خدمة الدين بنسبة 78،7 بالمائة إلى غاية 20 فيفري 2026
سجّلت خدمة الدين الخارجي تراجعًا لافتًا بنسبة 78,7 بالمائة إلى حدود 20 فيفري 2026، لتستقر في حدود مليار دينار، مقابل نحو 5 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وأظهرت البيانات ذاتها ارتفاع مداخيل العمل بنسبة 6,8 بالمائة لتبلغ حوالي 1,2 مليار دينار، كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4,6 بالمائة لتصل إلى 0,865 مليار دينار.
ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبةوتبعًا لذلك، ارتفع الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة من 23 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد) بتاريخ 24 فيفري 2025، إلى 25,3 مليار دينار (ما يعادل 107 أيام توريد) حاليًا.
في المقابل، كشفت الإحصائيات عن ارتفاع الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 19,6 بالمائة، لتبلغ 27,5 مليار دينار إلى حدود 23 فيفري 2026، مقابل 23 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
