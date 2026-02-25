Babnet   Latest update 15:45 Tunis

عروض فنية متنوعة في الدورة الخامسة من "ليالي رمضان برواد" بداية من اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ed7619219b8.47035677_njimqokhgfelp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 15:03 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تنظم دار الثقافة برواد من ولاية أريانة الدورة الخامسة من تظاهرة "ليالي رمضان برواد" بداية من مساء اليوم وإلى غاية السبت 28 فيفري 2026.
وتراوح البرمجة بين العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية والحكواتية.


ويسهر الجمهور مساء اليوم الأربعاء 25 فيفري في سهرة الافتتاح مع عرض موسيقي بعنوان "العمرة2"، فيما يفسح المجال في سهرة الخميس للفن الرابع مع عرض مسرحية "اغتراب" .

ولأحباء الفن السابع موعد في سهرة الجمعة 27 فيفري مع فيلم "الزيارة"، قبل أن يسدل الستار على فعاليات الدورة مساء السبت مع سهرة يؤثثها الحكواتي منتصر العميري.


وتقام كل العروض بدار الثقافة رواد بداية من الساعة التاسعة ليلا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324248

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:41
12:39
06:56
05:29
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-9
23°-10
22°-11
21°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/02)     1328,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/02)   27547 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>