عروض فنية متنوعة في الدورة الخامسة من "ليالي رمضان برواد" بداية من اليوم

تنظم دار الثقافة برواد من ولاية أريانة الدورة الخامسة من تظاهرة "ليالي رمضان برواد" بداية من مساء اليوم وإلى غاية السبت 28 فيفري 2026.وتراوح البرمجة بين العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية والحكواتية.ويسهر الجمهور مساء اليوم الأربعاء 25 فيفري في سهرة الافتتاح مع عرض موسيقي بعنوان "العمرة2"، فيما يفسح المجال في سهرة الخميس للفن الرابع مع عرض مسرحية "اغتراب" .ولأحباء الفن السابع موعد في سهرة الجمعة 27 فيفري مع فيلم "الزيارة"، قبل أن يسدل الستار على فعاليات الدورة مساء السبت مع سهرة يؤثثها الحكواتي منتصر العميري.وتقام كل العروض بدار الثقافة رواد بداية من الساعة التاسعة ليلا.