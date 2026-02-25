"محكمتنا" منصة داخلية بالمحكمة الإدارية لتعزيز حوكمة المعلومات وتيسير تبادل المعطيات والمستجدات

أعلنت المحكمة الإدارية عن تصميم وإطلاق منصة داخلية آمنة تحت اسم "محكمتنا"، وذلك "ضمن رؤية مؤسساتية شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل الداخلي بـالمحكمة الإدارية وترسيخ نموذج عمل تشاركي قائم على التنسيق الفعّال".ومنصة "محكمتنا"، وفق بلاغ للمحكمة الإدارية نشر اليوم الاربعاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، هي منصة تعاونية تتضمن فضاءً داخليًا (Intranet) يضمن تدفقًا سلسًا وسريعًا للمعلومات، ويُمكّن من نشر المستجدات المتعلقة بالقضاء الإداري ومختلف هياكل المحكمة الإدارية المركزية والجهوية.وتُعدّ هذه المنصة فضاءً مهنيًا مخصصًا للقضاة والكتبة والأعوان، يتيح تبادل المعطيات والمستجدات بصفة فورية ومنظمة وموثوقة ويعزز حوكمة المعلومات ويدعم النجاعة مؤسساتية ويُرسّخ ثقافة العمل الجماعي، وذلك مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمن السيبراني.