الاتحاد الوطني للمراة التونسية ينظم حصصا توعوية تحت شعار صيام واع صحة افضل يوم 26 فيفري 2026
ينظم، الاتحاد الوطني للمراة التونسية، حصصا توعوية تحت شعار "صيام واع ... صحة أفضل"، وذلك يوم الخميس 26 فيفري الجاري، بمقره بتونس العاصمة.
ويأتي تنظيم هذا اليوم التوعوي بمناسبة شهر رمضان المعظم وفي إطار دور الاتحاد الاجتماعي والتوعوي.
وستقوم الاخصائية في التغذية، منال المديوني، بتقديم نصائح طبية من شأنها ضمان صيام آمن.
وقد دأب، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، خلال شهر رمضان، على تنظيم بعض الأنشطة الاجتماعية والمبادرات الخيرية.
