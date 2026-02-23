Babnet   Latest update 22:14 Tunis

وزارة الصحة:استكمال تهيئة وحدة التصوير الطبي بقسم الطبّ النووي بالمستشفى الجامعي سهلول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699cb0b7328d25.13428345_kjingplhefqom.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 20:54
      
ذكرت وزارة الصحة، مساء الاثنين، في بلاغ له، انه تم حديثا استكمال تهيئة وحدة التصوير الطبي بقسم الطبّ النووي بالمستشفى الجامعي سهلول (ولاية سوسة) بعد أشغال شاملة مطابقة للمعايير الدولية في السلامة والجودة والحماية من الإشعاعات مضيفة ان الكلفة الجملية للتجهيزات وأشغال التهيئة بلغت  5.5 مليون دينار.

وحسب البلاغ مكّن المشروع من إحداث أول مخبر وطني لإعداد المحاليل المشعّة، مع تركيز جهاز متطوّر Gamma Camera SPECT/CT مدمج مع مفراس متعدد الشرائح (من فئة 32 شريحة)، بما يوفّر دقة تشخيصية عالية ويحسّن التكفّل بالمرضى.

وسيساهم هذا الاستثمار في مستشفى سهلول من تقليص آجال المواعيد والتّسريع فيها بالاضافة الى الترفيع في الفحوصات القلبية بـنسبة  25%.
وستساهم وحدة التصوير الطبي الجديدة في تحسين جودة الخدمات التشخيصية داخل القطاع العمومي.
 
