وزارة الفلاحة توضّح إجراءات تطبيق الفصل 58 من قانون المالية 2026 المتعلّق بإعفاء وجدولة ديون متسوغي العقارات الدولية الفلاحية

الفئات المشمولة بالإجراء





شروط الانتفاع بالإعفاء



تمديد عقود التسويغ



مسار إيداع الوثائق



أصدرتمنشورا موجها إلىحول كيفية تطبيق أحكاممنالمؤرخ فيوالمتعلق بـ، والذي ينص على إجراءاتبعنوان معاليم الكراء المستوجبة لمجابهة آثار الجفاف ونقص مياه الري.أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل:بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها* المنتفعين بعقارات دولية فلاحيةينصعلى توليإسناد شهادات للمنتفعين تتعلق بـ:* أوويُعدّ الحصول على هذه الشهادة شرطا أساسيا للتمتع بإعفاء معاليم الكراء المستوجبة بعنوان مواجهة آثار الجفاف ونقص مياه الري.وبيّنت الوزارة أن المصالح المختصة بالمندوبيات الجهوية تتولى، بناء على مطالب يقدمها المعنيون بالأمر، تمكينهم من شهادة تتضمن سنوات الإجاحة المعنية أو ما يثبت عدم التزود بمياه الري، وذلك بالاستناد إلىالمتعلقة بتحديد المناطق المجاحة خلال المواسم الفلاحية السابقة، مع اعتماد نفسيتعيّن على الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو الذين انتهت آجال عقودهم، تقديم ما يفيد إيداع مطلب تمديد لدى المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية قبل تاريخيتولى المتسوغ، إثر الحصول على الشهادة من، تقديمها إلىللتأشير عليها والتنصيص على صفة المنتفع، سواء كان:* أو بضيعة دولية تمت إعادة هيكلتهاثم يتم إيداع الشهادة لدىمرجع النظر.وأكدت الوزارة في ختام منشورها، الممضى من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ضرورة إيلاء هذا الإجراء ما يستحقه من عناية والشروع في تطبيقه ابتداء من تاريخ الإمضاء.