Babnet   Latest update 22:14 Tunis

وزارة الفلاحة توضّح إجراءات تطبيق الفصل 58 من قانون المالية 2026 المتعلّق بإعفاء وجدولة ديون متسوغي العقارات الدولية الفلاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 21:14 قراءة: 1 د, 39 ث
      
أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منشورا موجها إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بـقانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على إجراءات إعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية بعنوان معاليم الكراء المستوجبة لمجابهة آثار الجفاف ونقص مياه الري.

الفئات المشمولة بالإجراء

أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل:

* الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي

* الفلاحين الشبان
* المتعاضدين السابقين لتعاضديات فلاحية منحلة
* العملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها
* المنتفعين بعقارات دولية فلاحية

شروط الانتفاع بالإعفاء

ينص الفصل 58 على تولي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إسناد شهادات للمنتفعين تتعلق بـ:

* سنوات الإجاحة السابقة
* أو عدم التزود بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية

ويُعدّ الحصول على هذه الشهادة شرطا أساسيا للتمتع بإعفاء معاليم الكراء المستوجبة بعنوان مواجهة آثار الجفاف ونقص مياه الري.

وبيّنت الوزارة أن المصالح المختصة بالمندوبيات الجهوية تتولى، بناء على مطالب يقدمها المعنيون بالأمر، تمكينهم من شهادة تتضمن سنوات الإجاحة المعنية أو ما يثبت عدم التزود بمياه الري، وذلك بالاستناد إلى الأوامر الحكومية الصادرة بالرائد الرسمي المتعلقة بتحديد المناطق المجاحة خلال المواسم الفلاحية السابقة، مع اعتماد نفس أنموذج إجراءات العفو لسنة 2019.

تمديد عقود التسويغ

يتعيّن على الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو الذين انتهت آجال عقودهم، تقديم ما يفيد إيداع مطلب تمديد لدى المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026.

مسار إيداع الوثائق

يتولى المتسوغ، إثر الحصول على الشهادة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، تقديمها إلى المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للتأشير عليها والتنصيص على صفة المنتفع، سواء كان:

* فنّيا فلاحيا
* فلاحا شابا
* متعاضدا سابقا
* عاملا قارا بتعاضدية فلاحية منحلة
* أو بضيعة دولية تمت إعادة هيكلتها

ثم يتم إيداع الشهادة لدى قابض المالية مرجع النظر.

وأكدت الوزارة في ختام منشورها، الممضى من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ضرورة إيلاء هذا الإجراء ما يستحقه من عناية والشروع في تطبيقه ابتداء من تاريخ الإمضاء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324161

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
11° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-8
22°-8
22°-10
22°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>