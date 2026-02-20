Babnet   Latest update 11:14 Tunis

وزارة الصحة: تناول من حبّة الى ثلاث حبّات من التمر عند الإفطار خيار صحي بامتياز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69982cbeae7074.32442013_gmloneiqhkpfj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 10:42 قراءة: 1 د, 6 ث
      
 أكدت المختصة في التغذية بالمعهد الوطني زهير قلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية صابرين مفتاح ،صباح اليوم الجمعة أن تناول حبّة الى ثلاث حبّات من التمر عند الإفطار يعد خيارا صحيا بامتياز وعادة غذائيّة حميدة وجبت المحافظة عليها.

وأوضحت المختصة، في مقطع فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ميتا/ فايسبوك"، في إطار حث المواطنين على التقيّد بنظام غذائي متوازن وصحي خلال شهر رمضان، أن التمر يحتوي على عناصر غذائية هامة مثل البوتاسيوم و المانزيوم و الكلسيوم وغيرها، إضافة إلى أنه غنيّ بالألياف، ويمدّ الجسم بطاقة فورية بفضل احتوائه على سكّر سريع الإمتصاص.


كما بيّنت المختصّة أن التّمر قادر على تعويض سكّر الدّم المنخفض بعد ساعات طويلة من الصيام والتخلّص بسرعة من حدّة الجوع، وفي المقابل مرضى السكّري إلى ضرورة الإكتفاء بحبّة واحدة من التمر تكون بالضرورة محشوّة بالمكسرات الغنيّة بالألياف والبروتينات مثل اللوز أو الجوز أو جلجلان، لأن هذه العملية تبطئ من امتصاص الجسم للسكر الموجود في حبّة التمر فلا يرتفع سكر الدم بحدة.


يشار الى انه وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يعتبر التمر مصدرا غنيا بالطاقة لاحتوائه على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص مثل الغلوكوز والفركتوز، ما يجعله خيارا مثاليا لتعويض نقص الطاقة، خصوصا بعد ساعات الصيام الطويلة.

و تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أهمية تناول الأغذية الغنية بالألياف في دعم صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك، وهو ما يتوفر في التمر بفضل محتواه المرتفع من الألياف الغذائية.
