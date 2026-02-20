Babnet   Latest update 14:19 Tunis

تسليم ثلاثة مساكن اجتماعيّة بساقية الزيت لفائدة عدد من منظوري مؤسّسة "فداء" من جرحى الثورة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69982b68b3f080.41378889_gpnfhiemkqojl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026
      
تولى رئيس مؤسسة "فداء" أحمد جعفر، يوم أمس الاربعاء، تسليم مفاتيح ثلاثة مساكن اجتماعيّة لفائدة عدد من منظوري المؤسّسة من جرحى الثورة، وذلك تكريسًا لحقّ الأولويّة في الانتفاع بالمساكن الاجتماعيّة

وقد تمّ بهذه المناسبة، وفق بلاغ لمؤسسة فداء تم نشره ليلة الخميس، القيام بزيارة ميدانيّة للمساكن الاجتماعيّة التي تمّ تسليمها والكائنة بإقامة شهد بمعتمدية ساقية الزيت، والاطلاع عليها.


ومثّلت هذه الزيارة التي كان فيها جعفر مرفوقا بوالي صفاقس، فرصة للتأكيد على مواصلة التنسيق بين مؤسسة فداء ومصالح الولاية، بهدف الإيفاء بالتعهّدات وتأمين المرافقة والإحاطة الماديّة والمعنويّة بمنظوري المؤسّسة على المستوى الجهوي.


و تمّ في هذا الإطار، التداول بخصوص جملة من المحاور، على غرار الانتفاع ببرنامج الإدماج الاقتصادي لسنة 2026، والانتفاع ببرنامج تحسين السكن وتعزيز الإحاطة الصحيّة والاجتماعيّة.

للاشارة، فقد اعتمدت اللجنة الجهويّة بالأساس على المعايير الاجتماعيّة ونِسَب السقوط البدني في ترتيب المترشّحين، مع الحرص على مواصلة التنسيق مع السلط الجهويّة والمحليّة تكريسًا لحقّ الأولويّة لفائدة المترشّحين المتبقّين.
كما شهدت عملية تسليم هذه المساكن الاجتماعيّة، حضور المعتمد الاول و أعضاء اللجنة الجهوية بمقر ولاية صفاقس.
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
1