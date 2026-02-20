تحضيرا لمونديال 2026: البرازيل تواجه مصر وديا يوم 6 جوان القادم

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، امس الخميس، أن منتخبه الاول سيواجه نظيره المصري في مباراة ودية يوم 6 جوان المقبل بمدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الامريكية في اطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كاس العالم المقررة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.وستجرى المباراة على أرضية ملعب هانتينغتون بانك فيلد، الذي يتسع لـ67 ألف متفرج، ويعد معقل نادي كليفلاند براونز، لتكون آخر اختبار لمنتخب "السيليساو" قبل انطلاق المونديال.وسيستهل المنتخب البرازيلي، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مشاركته في نهائيات كأس العالم يوم 13 جوان المقبل بمواجهة المغرب، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا اسكتلندا وهايتي.وسبق للمنتخبين البرازيلي والمصري أن التقيا في ست مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز البرازيل، علما أن آخر مواجهة بينهما تعود إلى سنة 2011.وقبل لقائه أمام "الفراعنة"، سيخوض المنتخب البرازيلي مباريات تحضيرية أخرى خلال شهر مارس المقبل أمام فرنسا وكرواتيا، وذلك أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر ان المنتخب المصري سيخوض الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة السابعة الى جانب بلجيكا وايران وزيلندا الجديدة.