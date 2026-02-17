Babnet   Latest update 20:01 Tunis

توقيت مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال رمضان 1447 هجري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 19:37
      
أفاد البريد التونسي ان توقيت فتح مكاتب البريد السريع ووكالات الطرود البريدية للعموم، خلال شهر رمضان 1447هجري، سيكون على النحو التالي:
أيّام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.


يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

وذكر البريد في بلاغ أصدره، الثلاثاء، أنّ 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصّة عمل أيّام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.
