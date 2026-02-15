غلق الطريق الرابطة بين مدينة وادي مليز ومنطقة الدخايلية بسبب فيضان وادي الرغّاي

غلقت اللجنة الجهوية لجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، مساء اليوم الاحد، الطريق الرابطة بين مدينة وادي مليز ومنطقة الدخايلية وذلك بسبب فيضان وادي الرغّاي الذي يشق هذه الطريق، وفق ما أكده عضو من اللجنة لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.ودعت اللجنة مستعملي الطريق الى تغيير وجهتهم نحو الطريق الجهوية رقم 59 عبر الموقع الاثري شمتو، كحل وقتي في انتظار تراجع منسوب المياه.وشهدت الجهة اليوم الاحد وليلة البارحة والأيام القليلة المنقضية نزول كميات هامة من الامطار غذت عدد من المجاري والجداول التي تصبّ في وادي الرغّاي.