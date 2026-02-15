Babnet   Latest update 22:10 Tunis

تونس تعزز رصيدها التراثي: إدراج حصن غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699231bae95f23.97635289_lhpienkmfgojq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 22:06 قراءة: 1 د, 42 ث
      
تم إدراج حصن غار الملح ضمن القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي التابعة لـمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)، وذلك خلال أشغال الاجتماع الثالث عشر للجنة التراث في العالم الإسلامي المنعقد من 10 إلى 12 فيفري 2026 بمدينة طشقند بأوزبكستان.

وفي هذا السياق أفاد مدير الثقافة بالإيسيسكو ووزير الشؤون الثقافية الأسبق، محمد زين العابدين، اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا الإدراج يأتي تقديرا للقيمة التاريخية الاستثنائية للحصن المشيد في القرن السابع عشر، وليكون ضمن 117 موقعا وعنصرا ثقافيا جديدا من 16 دولة تم اعتمادها خلال هذا الاجتماع. وبذلك يرتفع العدد الجملي للمواقع والعناصر المدرجة على قائمات تراث الإيسيسكو إلى 841 موقعا.


وأكد محمد زين العابدين أن هذا الاعتراف الدولي يعزز مكانة حصن غار الملح كمعلم تاريخي بارز يعكس الأبعاد الدفاعية والبحرية والحضارية للمنطقة، ويدعم جهود حمايته وصونه وتثمينه.


إدراج سيدي بوسعيد وتوصية خاصة لليونسكو

وفي سياق متصل، حظي ملف إدراج سيدي بوسعيد باهتمام خاص من لجنة التراث في العالم الإسلامي، حيث تم تثبيت إدراجه على القائمة النهائية للإيسيسكو منذ سنة 2022، مع تخصيص تنويه خاص وتوصية برفع ملفه إلى منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قصد دعمه في مسار التسجيل على قائمة التراث العالمي.

وفي هذا الصدد أوضح مدير الثقافة بالإيسيسكو أن سيدي بوسعيد تتميز بفرادة موقعها الطبيعي والثقافي، وبطابعها المعماري المتفرد، إلى جانب إشعاعها السياحي والحرفي المتجذر في تاريخ الجهة، ما يجعلها جديرة بمزيد من الحماية والتثمين على المستوى الدولي.

وأشار في هذا الإطار إلى القيمة الفنية والمتحفية المتوسطية التي يختزنها الموقع، خاصة مع احتضانه لـقصر البارون ديرلانجي (قصر النجمة الزهراء) الذي يضم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

كما شدد على التزام الإيسيسكو بدعم ومرافقة الدول الأعضاء في مساعي تسجيل مواقعها على قائماتها النهائية، وكذلك على قائمات اليونسكو للتراث المادي وغير المادي، مذكرا في هذا السياق بإدراج جزيرة جربة رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو بتاريخ 18 سبتمبر 2023.

يذكر أن أشغال اللجنة انعقدت في إطار إعلان سمرقند عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2025، حيث تم خلال الاجتماع استعراض جملة من القرارات والوثائق الاستراتيجية، من بينها اعتماد رؤية لجنة التراث في العالم الإسلامي والمصادقة على وثيقة "مبادرة بوابة التراث في العالم الإسلامي".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323727

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
16°-12
17°-12
21°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>