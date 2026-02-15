نابل: انطلاق أشغال صيانة الطريق الرابطة بين معتمديتي قربة والميدة بكلفة 2.6 مليون دينار

انطلقت، أمس السبت، أشغال صيانة الطريق الرابطة بين منطقتي قرعة ساسي وطبق من معتمدية قربة ومنطقتي الحمادة والقرشين من معتمدية الميدة بولاية نابل، على أن تتواصل على امتداد 7 أشهر بكلفة مليونين و600 ألف ديناروتبرز أهمية هذا المشروع الوطني، الذي تشرف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان على إنجازه، من خلال دور هذه الطريق التي تمثل شريانا حيويا يربط بين مناطق مختلفة من معتمديتي قربة والميدة على مسافة 7.3 كم، بما سيساهم في دعم الربط بين العمادات، وتحسين ظروف التنقل وانسيابية الحركة الاقتصادية.وأفاد عضو المجلس المحلي بقربة عن عمادة قرعة ساسي، رمزي بن عثمانفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الاحد، بأن تهيئة الطريق الرابطة بين قربة والميدة تمثّل أولوية قصوى، ومطلبا أساسي لمتساكني الجهة، من أجل تحسين البنية التحتية للطرقات، ورفع جودة الحياة، لأهميتها في تيسير تنقل المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، وتعزيز التنمية الشاملة.وأضاف المصدر ذاته، انه توجّه، خلال الزيارة الأخيرة التي أدّاها وزير التجهيز والإسكان الى الجهة في ماي الفارط، بمطلب للتسريع في إنجاز تهيئة هذه الطريق باعتبار الوضعية الكارثية التي تؤرق الأهالي وتعطّل مصالحهم منذ سنوات.وأكد العمل على متابعة حسن تنفيذ هذا المشروع، والالتزام بالجودة الفنية، بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة من سلطة محلية وجهوية لتجاوز الإشكاليات المحتملة، وضمان احترام الآجال التعاقدية، مشدّدا على أهمية هذا المكسب لأهالي عمادات قرعة ساسي، والطبق، والحمادة، والقرشين بمعتمديتي قربة والميدة لتحسين الربط بينها.يذكر أنّ عددا من متساكني المنطقة قد طالبوا ، في تصريحات سابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،السلط المحلية والجهوية بالتسريع بتهيئة وصيانة الطريق التي تربطهم ببقية المناطق المجاورة نظرا للحالة المتردية للطريق بسبب كثرة الحفر، وما ينجر عنها من صعوبة في التنقل وأضرار لوسائل النقل العمومي والخاص.فتح