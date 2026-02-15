Babnet   Latest update 22:10 Tunis

نابل: انطلاق أشغال صيانة الطريق الرابطة بين معتمديتي قربة والميدة بكلفة 2.6 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Korba_wikipedia.jpg width=100 align=left border=0>
قربة
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 21:47 قراءة: 1 د, 16 ث
      
انطلقت، أمس السبت، أشغال صيانة الطريق الرابطة بين منطقتي قرعة ساسي وطبق من معتمدية قربة ومنطقتي الحمادة والقرشين من معتمدية الميدة بولاية نابل، على أن تتواصل على امتداد 7 أشهر بكلفة مليونين و600 ألف دينار

وتبرز أهمية هذا المشروع الوطني، الذي تشرف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان على إنجازه، من خلال دور هذه الطريق التي تمثل شريانا حيويا يربط بين مناطق مختلفة من معتمديتي قربة والميدة على مسافة 7.3 كم، بما سيساهم في دعم الربط بين العمادات، وتحسين ظروف التنقل وانسيابية الحركة الاقتصادية.  

وأفاد عضو المجلس المحلي بقربة عن عمادة قرعة ساسي، رمزي بن عثمانفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الاحد، بأن تهيئة الطريق الرابطة بين قربة والميدة تمثّل أولوية قصوى، ومطلبا أساسي لمتساكني الجهة، من أجل تحسين البنية التحتية للطرقات، ورفع جودة الحياة، لأهميتها في تيسير تنقل المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، وتعزيز التنمية الشاملة.
وأضاف المصدر ذاته، انه توجّه، خلال الزيارة الأخيرة التي أدّاها وزير التجهيز والإسكان الى الجهة في ماي الفارط، بمطلب للتسريع في إنجاز تهيئة هذه الطريق باعتبار الوضعية الكارثية التي تؤرق الأهالي وتعطّل مصالحهم منذ سنوات.
وأكد العمل على متابعة حسن تنفيذ هذا المشروع، والالتزام بالجودة الفنية، بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة من سلطة محلية وجهوية لتجاوز الإشكاليات المحتملة، وضمان احترام الآجال التعاقدية، مشدّدا على أهمية هذا المكسب لأهالي عمادات قرعة ساسي، والطبق، والحمادة، والقرشين بمعتمديتي قربة والميدة لتحسين الربط بينها.

يذكر أنّ عددا من متساكني المنطقة قد طالبوا ، في تصريحات سابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،السلط المحلية والجهوية بالتسريع بتهيئة وصيانة الطريق التي تربطهم ببقية المناطق المجاورة نظرا للحالة المتردية للطريق بسبب كثرة الحفر، وما ينجر عنها من صعوبة في التنقل وأضرار لوسائل النقل العمومي والخاص.
فتح
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323726

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
16°-12
17°-12
21°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>