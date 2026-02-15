تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب على بعض المناطق من ولاية جندوبة الاثنين

تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اقليم جندوبة، انه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب غدا الاثنين 16 فيفري 2026 بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.ويشمل الانقطاع المناطق التالية: مدينة طبرقة، وبوترفس، والمنطقة السياحية، والحوامدية،وحي المرجان، وجاء بالله، والفجة، ومنطقة ملولة.ويأتي ذلك تبعا للانتهاء من اشغال تحويل قنوات جلب وتوزيع المياه في اطار مشروع جسر ترفس من معتمدية طبرقة والشروع في اشغال الربط الثانية لقناة جلب المياه قطر 400 ملم.ومن المنتظر، وفق ذات المصدر، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة السابعة من مساء الاثنين، بعد نهاية الاشغال التي ستتواصل على مدار ااساعة ودون تنقطاع.