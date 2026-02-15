سيباستيان تونكتي يساهم في فوز سيلتيك غلاسغو على كليمارنوك
أحرز الدولي التونسي سيباستيان تونكتي هدفًا، اليوم الأحد، وساهم في فوز فريقه سيلتيك غلاسغو على مضيفه كليمارنوك بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البطولة الاسكتلندية.
وجاء هدف تونكتي في الدقيقة 56، بعد عشر دقائق من دخوله بديلاً عن اللاعب الكوري الجنوبي يانغ هيون جان، ليمنح فريقه أفضلية حاسمة في مجريات اللقاء.
ويُعدّ هذا الهدف الخامس لتونكتي في مختلف المسابقات التي خاضها مع سيلتيك هذا الموسم.
وعلى مستوى الترتيب، يحتل سيلتيك غلاسغو المركز الثاني برصيد 54 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر هيرتس (57 نقطة)، ومتقدمًا بنقطتين على غلاسغو رينجرز صاحب المركز الثالث (52 نقطة).
