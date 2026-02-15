سيباستيان تونكتي يساهم في فوز سيلتيك غلاسغو على كليمارنوك

INCROYABLE !



Quel but, quel banger de Sebastian Tounekti. Ce gars est fou 😍⚔ 🇹🇳 pic.twitter.com/Pk2Nl5V98c — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) February 15, 2026

Sebastian Tounekti pulls one back for Celtic



Kilmarnock 2-1 Celtic



pic.twitter.com/kg1qZe13Or — Football (@footballz_tv) February 15, 2026

أحرز الدولي التونسيهدفًا، اليوم الأحد، وساهم في فوز فريقهعلى مضيفهبنتيجة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البطولة الاسكتلندية.وجاء هدف تونكتي في الدقيقة، بعد عشر دقائق من دخوله بديلاً عن اللاعب الكوري الجنوبي يانغ هيون جان، ليمنح فريقه أفضلية حاسمة في مجريات اللقاء.ويُعدّ هذا الهدف الخامس لتونكتي في مختلف المسابقات التي خاضها مع سيلتيك هذا الموسم.وعلى مستوى الترتيب، يحتلالمركز الثاني برصيد، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر(57 نقطة)، ومتقدمًا بنقطتين علىصاحب المركز الثالث (52 نقطة).