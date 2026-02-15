Babnet   Latest update 17:12 Tunis

الرابطة الثانية (الجولة 17): نتائج مباريات المجموعة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 16:44
      
دارت، اليوم الأحد 15 فيفري 2026، مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:

المجموعة الثانية

الأحد 15 فيفري 2026

* القلعة الرياضية 4 – 1 قوافل قفصة

* تقدم ساقية الداير 3 – 0 أولمبيك سيدي بوزيد
* نسر جلمة 1 – 0 جمعية أريانة
* مستقبل القصرين 0 – 1 أمل بوشمة
* الملعب القابسي 2 – 0 جندوبة الرياضية
* هلال الرديف 2 – 1 اتحاد قصور الساف

السبت 14 فيفري 2026

* سبورتينغ المكنين 0 – 1 النادي القربي

الترتيب – المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | ------ | -- |
| تقدم ساقية الداير | 36 | 17 |
| الملعب القابسي | 35 | 17 |
| مستقبل القصرين | 30 | 17 |
| أمل بوشمة | 24 | 17 |
| قوافل قفصة | 23 | 17 |
| النادي القربي | 23 | 17 |
| اتحاد قصور الساف | 22 | 17 |
| جندوبة الرياضية | 22 | 17 |
| جمعية أريانة | 22 | 17 |
| هلال الرديف | 22 | 17 |
| القلعة الرياضية | 20 | 17 |
| نسر جلمة | 17 | 17 |
| سبورتينغ المكنين | 16 | 17 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 10 | 17 |

المجموعة الأولى

برنامج الجولة – الاثنين 16 فيفري 2026

* سبورتينغ بن عروس – أمل حمام سوسة
* اتحاد بوسالم – نادي حمام الأنف
* هلال مساكن – محيط قرقنة
* الهلال الشابي – جمعية مقرين
* بعث بوحجلة – مكارم المهدية
* سكك الحديد الصفاقسي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* كوكب عقارب – اتحاد تطاوين

الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |
| ----------------------------- | ------ | -- |
| اتحاد تطاوين | 32 | 16 |
| أمل حمام سوسة | 32 | 16 |
| نادي حمام الأنف | 31 | 16 |
| بعث بوحجلة | 24 | 16 |
| هلال مساكن | 23 | 16 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 23 | 16 |
| سبورتينغ بن عروس | 22 | 16 |
| مكارم المهدية | 20 | 16 |
| جمعية مقرين | 19 | 16 |
| الهلال الشابي | 17 | 16 |
| اتحاد بوسالم | 16 | 16 |
| محيط قرقنة | 16 | 16 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 13 | 16 |
| كوكب عقارب | 10 | 16 |
