الرابطة الثانية (الجولة 17): نتائج مباريات المجموعة الثانية

المجموعة الثانية





الترتيب – المجموعة الثانية



المجموعة الأولى



برنامج الجولة – الاثنين 16 فيفري 2026



الترتيب – المجموعة الأولى



دارت، اليوم الأحد، مباريات الجولة السابعة عشرة من منافساتلبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:| الفريق | ن | ل || ------------------ | ------ | -- || تقدم ساقية الداير || 17 || الملعب القابسي || 17 || مستقبل القصرين | 30 | 17 || أمل بوشمة | 24 | 17 || قوافل قفصة | 23 | 17 || النادي القربي | 23 | 17 || اتحاد قصور الساف | 22 | 17 || جندوبة الرياضية | 22 | 17 || جمعية أريانة | 22 | 17 || هلال الرديف | 22 | 17 || القلعة الرياضية | 20 | 17 || نسر جلمة | 17 | 17 || سبورتينغ المكنين | 16 | 17 || أولمبيك سيدي بوزيد | 10 | 17 || الفريق | ن | ل || ----------------------------- | ------ | -- || اتحاد تطاوين || 16 || أمل حمام سوسة || 16 || نادي حمام الأنف | 31 | 16 || بعث بوحجلة | 24 | 16 || هلال مساكن | 23 | 16 || سكك الحديد الصفاقسي | 23 | 16 || سبورتينغ بن عروس | 22 | 16 || مكارم المهدية | 20 | 16 || جمعية مقرين | 19 | 16 || الهلال الشابي | 17 | 16 || اتحاد بوسالم | 16 | 16 || محيط قرقنة | 16 | 16 || الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 13 | 16 || كوكب عقارب | 10 | 16 |