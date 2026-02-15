Babnet   Latest update 19:08 Tunis

وصول آلة تصوير مقطعي إلى المكنين لتعزيز الخدمات الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ff701c53336e3.57800052_fgkjqpneiomhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 18:39
      
أعلنت اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بالمكنين عن وصول آلة تصوير مقطعي محوسب “سكانار”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرصيد التقني بالجهة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.

وأكدت اللجنة أن مسار تركيز آلة السكانار يُعد تجربة متميزة في مجال العمل الجمعياتي والتضامني، تمثّلت في إبرام اتفاقية بين وزارة الصحة وأحد رجال الأعمال بالجهة، تعهّد بمقتضاها بإنجاز أشغال التهيئة اللازمة لإعداد قسم السكانار تحت الإشراف المباشر للوزارة، ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن الجاهزية الكاملة للقسم لاستقبال وتشغيل الآلة في أفضل الظروف.


وأشارت اللجنة إلى تخصيص حساب جارٍ لفائدة المشروع، قصد تجميع التبرعات الموجهة لدعم هذا الإنجاز، مثمّنة جهود مختلف المتبرعين والمساندين الذين ساهموا في إنجاح المبادرة.


واعتبرت أن هذا المكسب يمثل لبنة أولى لمواصلة النهج التضامني، مؤكدة استعدادها لوضع كافة إمكانياتها وخبراتها على ذمة أي مبادرة تخدم الصالح العام بمختلف المجالات.
