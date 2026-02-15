وصول آلة تصوير مقطعي إلى المكنين لتعزيز الخدمات الصحية

أعلنتعن وصول آلة تصوير مقطعي محوسب “سكانار”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرصيد التقني بالجهة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.وأكدت اللجنة أن مسار تركيز آلة السكانار يُعد تجربة متميزة في مجال العمل الجمعياتي والتضامني، تمثّلت في إبرام اتفاقية بينوأحد رجال الأعمال بالجهة، تعهّد بمقتضاها بإنجاز أشغال التهيئة اللازمة لإعداد قسم السكانار تحت الإشراف المباشر للوزارة، ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن الجاهزية الكاملة للقسم لاستقبال وتشغيل الآلة في أفضل الظروف.وأشارت اللجنة إلى تخصيص حساب جارٍ لفائدة المشروع، قصد تجميع التبرعات الموجهة لدعم هذا الإنجاز، مثمّنة جهود مختلف المتبرعين والمساندين الذين ساهموا في إنجاح المبادرة.واعتبرت أن هذا المكسب يمثل لبنة أولى لمواصلة النهج التضامني، مؤكدة استعدادها لوضع كافة إمكانياتها وخبراتها على ذمة أي مبادرة تخدم الصالح العام بمختلف المجالات.