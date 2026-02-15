Babnet   Latest update 14:25 Tunis

بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698dd859b255d8.07359159_iofehnpmqgkjl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 14:20 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 146 عالميا مشاركته في بطولة الدوحة بقطر ذات 500 نقطة بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس المصنف 32 عالميا غدا الاثنين لحساب الدور الأول.
وتدور مباريات بطولة الدوحة في الفترة الممتدة من 16 الى 22 فيفري الجاري على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية في حدود 2 مليون فاصل 835 ألف دولار.
وكان معز الشرقي، الذي يشارك في بطولة الدوحة ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، خاض خلال الاسبوع الحالي منافسات بطولة بو الفرنسية للتحدي التي بلغ خلالها الدور ربع النهائي قبل ان يخسر يوم الجمعة أمام الفرنسي كليمون تابور المصنف 213 عالميا بنتيجة 1-2 (7-6 و2-6 و4-6) وذلك بعد ان ازاح في الدور ثمن النهائي السلوفاكي لوكاس كلاين المصنف 150 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-2) وفي الدور السادس عشر الالماني جوستين انجل المصنف 194 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4).

