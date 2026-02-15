المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الى توخي الحذر الشديد على الطرقات نظرا للتقلبات الجوية

أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن البلاد ستشهد اليوم الأحد، تقلبات جوية هامة تشمل رياحاً قوية إلى قوية جدا تصل سرعتها الى 100 كلم في الساعة في شكل هبات خاصة بأقصى الشمال والمرتفعات، تكون مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب و نزول أمطار رعدية أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودةودعا المرصد في بلاغ له اليوم، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر الشديد على الطرقات و الانتباه واتباع النصائح التي يقدمها، على غرارتخفيض السرعة بشكل ملحوظ لتسهيل التحكم في العربة وتفادي انحرافها بفعل قوة الرياح والحذر عند المجاوزة، خاصة عند تجاوز الشاحنات الثقيلة والحافلات، لأن "التيار الهوائي" قد يخل بتوازن السيارة، إضافة إلى مسك المقود بكلتا اليدين بإحكام للسيطرة على السيارة أثناء "الهبات" القوية.كما أوصى المرصد، بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة و الأعمدة الكهربائية أو اللوحات الإشهارية الآيلة للسقوط وإغلاق النوافذ لتحنب دخول الأتربة والانتباه لمستعملي الطريق في الجنوب من انخفاض الرؤية بسبب الرمال والأتربة المثارة.ونظرا لتوقع نزول أمطار رعدية غزيرة أحياناً مع تساقط البرد ، ذكر المرصد في ذات البلاغ، بإجبارية وضع حزام الامان والتركيز التام و عدم استعمال الهاتف الجوال وتشغيل الأضواء حتى في النهار لجميع العربات بما في ذلك الدراجات النارية لتحسين الرؤية ولتكون مرئياً للآخرين ومضاعفة مسافة الأمان، موضحا أن الطريق المبلل يزيد من مسافة الكبح ويسبب الانزلاق فضلا عن تجنب الفرملة المفاجئة واستعمال الغيارات العكسية لتخفيف السرعة تدريجياً والانتباه الجيد عند القيام بالمجاوزةكما نبه المرصد لتجنب شق الاودية التي قد يكون منسوب المياه فيها مرتفعا وبرك المياه التي قد تكون بها حفر، وتجنب المغامرة بعبور المناطق المنخفضة التي يرتفع خطر تجمع المياه بها بسرعة.وأوصى، عند انعدام الرؤية عندما يصبح المطر أو البرد كثيرا لدرجة لا يمكنك الرؤية، بضرورة البحث عن مكان آمن للتوقف و الانتباه عند عبور الطريق وفي صورة التعرض لأي خطر يمكن الاتصال على أرقام وحدات الحرس الوطني (193) ووحدات شرطة النجدة(197) والحماية المدنية (198)