اختتام مشروع فضاء 21 : تدريب وتكوين أكثر من 300 شاب وإدماج 116 شابا في سوق الشغل

Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 11:44
      
اختتم خلال الأسبوع المنقضي، المشروع المؤسس لمبادرة "فضاء 21 "، والذي يهدف إلى معالجة الدوافع الاجتماعية والاقتصادية للتطرف لدى الشباب، مع تعزيز الاندماج الاقتصادي المستدام والتماسك الاجتماعي.
وقد تم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من المفوضية الأوروبية في إطار البرنامج العالمي لتعزيز المرونة في مواجهة التطرف العنيف، ونفذته "جمعية الحملة: التنمية الاجتماعية"، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبدعم من مؤسسة "هداية" (مركز "هداية" الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف).
وحسب الموقع الرسمي لمؤسسة "هداية"، فقد نجح هذا المشروع منذ إطلاق المبادرة في جوان 2024 في دعم أكثر من 300 شاب من خلال التدريب المهني ومهارات التوظيف ودعم روح المبادرة وإدماج 116 شابًا في سوق العمل من خلال التوظيف أو التدريب أو مسارات المشاريع الصغيرة.

وقد شارك ضمن المبادرة حوالي 50 شابًا شهريًا في أنشطة ثقافية وفنية وجماعية
وحضر حفل الاختتام الشركاء في هذا المشروع وأطراف معنية وطنية ومحلية رفيعة المستوى، من بينهم ممثلون عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب و مكتب التشغيل بالتضامن ومركز الدفاع والاندماج الاجتماعي ووزارة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وفضاء المؤسسات بأريانة وجمعية القروض الصغرى بأريانة.
"وقدم الشباب المشارك في البرنامج، من خلال الاستماع مباشرة إليهم، رؤية راسخة حول كيفية ترجمة الوصول إلى المهارات ودعم التوظيف والمساحات المجتمعية الآمنة، إلى ثقة متجددة وفرص حقيقية، مما يؤكد على ضرورة استمرار جهود الوقاية".

يذكر أن هناك شراكة استراتيجية تجمع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس ومركز "هداية" الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، تهدف إلى تنفيذ برامج وقائية وفكرية شاملة.
ويتضمن برنامج التعاون العديد من المحطات ومن بينها برنامج "برنامج الاتصالات الاستر اتيجية وحملات الخطاب البديل لخطاب العنف والتطرف (2025/2026) والذي يشمل تنظيم دورات لتكوين المكونين حول صياغة الرسائل البديلة التي تواجه الفكر المتطرف وتدريب القادة الدينيين، المجتمع المدني، والفاعلين في قطاع التعليم لتعزيز الصمود المجتمعي وتطوير تقنيات الخطاب لمواجهة السرديات المتطرفة عبر الفضاء الرقمي.
وللإشارة فإن مركز "هداية" الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف هو مؤسسة دولية مستقلة تكرس الحوار والبحث والتدريب في مجال مكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله، تم تأسيسها سنة 2011 ومقرها العاصمة الإماراتية أبوظبي.
الأحد 15 فيفري 2026
