ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026

برنامج السهرات



تحتضنبمدينة تونس العتيقة تظاهرةفي دورتها الجديدة، وذلك من، من خلال برنامج فني وثقافي يتضمنوتفتتح التظاهرة بعرض للفنان، فيما يُسدل الستار على السهرات بعرض بعنوانللفنانوتتنوع العروض بين، بما يستجيب لمختلف الأذواق. كما يتضمن البرنامج أربع سهرات تندرج ضمن فعاليات، إلى جانب سهرة سينمائية ببادرة منوتنطلق جميع العروض على الساعةمحمد علي شبيلاسطمبالي بلحسن ميهوبنسمات مشرقية – عبد الله مريشسيرتانوفا – سهيل الشارني (هيثم الحذيريترانيم – دُرصاف الحمدانيسليم ونور عرجونشهرزاد هلالنهى رحيمخريف آخر للهواة – سهرة سينمائية لنادي السينمائيين الهواةعرض موسيقي فرجوي "نغمة وحكاية" – منتصر العميري (رفيق الدرب – هيكل السيالة (بين الشرق والغرب – صبري العوني (وتندرج هذه البرمجة ضمن تقاليد النادي الثقافي الطاهر الحداد في إحياء ليالي الشهر الكريم بعروض تجمع بين الطرب الأصيل، والتجارب الموسيقية المعاصرة، والأنشطة الثقافية الموازية.