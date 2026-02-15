Babnet   Latest update 11:22 Tunis

ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699198de987ff6.88028857_moqngpefljhki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 10:56
      
تحتضن النادي الثقافي الطاهر الحداد بمدينة تونس العتيقة تظاهرة ليالي رمضان في دورتها الجديدة، وذلك من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026، من خلال برنامج فني وثقافي يتضمن 13 سهرة.

وتفتتح التظاهرة بعرض للفنان محمد علي شبيل، فيما يُسدل الستار على السهرات بعرض بعنوان "بين الشرق والغرب" للفنان صبري العوني.


وتتنوع العروض بين الفن الطربي وموسيقى الشباب والسطمبالي، بما يستجيب لمختلف الأذواق. كما يتضمن البرنامج أربع سهرات تندرج ضمن فعاليات مهرجان المدينة، إلى جانب سهرة سينمائية ببادرة من نادي السينمائيين الهواة.


وتنطلق جميع العروض على الساعة العاشرة ليلا.

برنامج السهرات

* السبت 21 فيفري 2026: محمد علي شبيل
* الأحد 22 فيفري 2026: اسطمبالي بلحسن ميهوب
* الاثنين 23 فيفري 2026: نسمات مشرقية – عبد الله مريش
* الأربعاء 25 فيفري 2026: سيرتانوفا – سهيل الشارني (مهرجان المدينة)
* الخميس 26 فيفري 2026: هيثم الحذيري
* الجمعة 27 فيفري 2026: ترانيم – دُرصاف الحمداني
* السبت 28 فيفري 2026: سليم ونور عرجون
* الأحد 01 مارس 2026: شهرزاد هلال
* الثلاثاء 03 مارس 2026: نهى رحيم
* السبت 07 مارس 2026: خريف آخر للهواة – سهرة سينمائية لنادي السينمائيين الهواة
* الأحد 08 مارس 2026: عرض موسيقي فرجوي "نغمة وحكاية" – منتصر العميري (مهرجان المدينة)
* الثلاثاء 10 مارس 2026: رفيق الدرب – هيكل السيالة (مهرجان المدينة)
* الأربعاء 11 مارس 2026: بين الشرق والغرب – صبري العوني (مهرجان المدينة)

وتندرج هذه البرمجة ضمن تقاليد النادي الثقافي الطاهر الحداد في إحياء ليالي الشهر الكريم بعروض تجمع بين الطرب الأصيل، والتجارب الموسيقية المعاصرة، والأنشطة الثقافية الموازية.
